Üç ayların başlamasıyla Miraç Kandili 17 Şubat Cuma gününe denk geliyor. Bu mübarek Miraç Kandil gecesinde dua edip namaz kılmak isteyenler, Miraç Kandilinde nasıl namaz kılınacağını ve Regaip Miraç Kandili namazının kaç rekat olduğunu araştırıyor. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekâttır?

Miraç Kandilinde ibadet etmek isteyenler kandillerde nasıl ibadet edilmesi gerektiğini merak ediyor. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı kaç rekâttır?

Miraç Kandili bu yıl 17 Şubat 2023 Cuma gününe denk geliyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor.

Dini geceler akşam ezanı ile başlayacağı için, Miraç Kandili namazı kılmak isteyenler akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlanabilir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

Miraç Kandil’inde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandil’inde kılınması tavsiye edilen nafile namazı ise 12 rekat kılınır.

MİRAÇ KANDİLİNDE NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır.

Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir.

12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

MİRAÇ KANDİLİNDE TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361)