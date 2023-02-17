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Miraç Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikir çekilir? Miraç Kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz?

Miraç Kandilinde ibadet etmek isteyenler kandilde hangi teşbih ve zikirlerin çekilmesi gerektiğini araştırıyor. Miraç Kandilinde hem tesbih ve zikir çekerek ibadet edebilir hem de Miraç kandiline uygun namaz kılabilirsiniz. Peki, Miraç Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikir çekilir? Miraç Kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz?

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 10:43
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Miraç Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikir çekilir? Miraç Kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz?

Miraç Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikir çekilir? Miraç Kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz?
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Miraç Kandili bugün gerçekleşirken kandilde çekilebilecek tesbih ve zikirler var. Miraç kandilinde ibadet etmek isteyenler Miraç Kandili tesbih ve zikirleri araştırıyor. Peki, Miraç Kandili gecesinde hangi tesbih ve zikir çekilir? Miraç Kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz?

Mübarek Miraç Kandili gecesinde çekilecek tesbihler ve zikirler bu özel geceyi dolu dolu geçirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, 17 Şubat Cuma yani bu akşam idrak edilecek. Peki, Miraç Kandilinde nasıl ibadet etmeliyiz?

MİRAÇ KANDİLİ GECESİNDE HANGİ TESBİH VE ZİKİR ÇEKİLİR?

Kadir gecesi hükmünde olan Miraç Kandili'nde okunan dualar geri çevrilmez. Bu noktada, Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler önem arz ediyor.

İşte Miraç Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

-Lâ ilâe illallah

-Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

-Estağfirullah

-Sübhanallah

-Elhamdülillâh

-Allahu ekber

-Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Allah tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

Miraç Kandilinde nafile namazı kıldıktan sonra 100 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunmasının sevap olduğu söylenir.

Kandil gecesi bol bol zikir çekilmeli. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

"Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

BÜYÜK İSTİĞFAR DUASI: SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR

Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

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