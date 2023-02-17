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Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Kandilde oruç tutmak sevap mı?

Peygamber Efendimiz’in Allah'ın huzuruna yükseldiği günde oruç tutulup tutulmayacağı merak ediliyor. Miraç Kandilinde oruç tutmayı düşünenler Miraç Kandilinde oruç tutulur mu araştırılıyor. Peki, Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Kandilde oruç tutmak sevap mı?

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 11:27
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Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Kandilde oruç tutmak sevap mı?

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Kandilde oruç tutmak sevap mı?
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Üç ayların başlamasıyla birlikte Miraç Kandilinde ibadete etmek isteyenler Miraç kandilinde yapılacak ibadetleri araştırırken Miraç Kandilinde oruç tutulur mu merak ediliyor. Peki, Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Kandilde oruç tutmak sevap mı?

Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gündür. Bu mübarek günde pek çok kişi nasıl ibadet edilmesi gerektiğini araştırıyor. Miraç Kandilinde tesbih ve zikir çekebilir, kandilde namaz kılabilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler gündüz oruç tutmuş, gecesinde ise çeşitli ibadetler ve dualarla geçirmiştir.

Miraç Kandili gecesinin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Dinî açıdan Gece, gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar.

Cuma gecesi; Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

Yani Miraç Kandili için perşembe gecesi sahura kalkıp cuma günü oruç tutulmalıdır.

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