Miray Daner 24 yaşında liseyi bitirdi

Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre; 24 yaşındaki ünlü oyuncu Miray Daner, küçük yaşlarda oyunculuğa adım attı. Ounculuğa 7 yaşında başlayan Miray Daner, setlerden fırsat bulup eğitimine devam edemedi.

Miray Daner, setlerden okula devam edemeyince lisede devamsızlıktan kalmıştı. En azından lise mezunu olabilmek için yedi yıl önce akşam lisesine kayıt yaptırmış ancak onu da ihmal etmişti.

Nihayet tüm derslerini verip 24 yaşında lise mezunu olabilen Miray Daner şimdi üniversiteye hazırlanıyor.

