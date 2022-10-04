Boran Kuzum yeni aşkını aynı setten buldu. Sosyal medyadan aşk ilanı

Vatanım Sensin, Biz Böyleyiz, Aşkın Kıyameti ve Menajerimi Ara gibi yapımlarda karşımıza çıkan oyuncu Boran Kuzum, Vatanım Sensin’de beraber rol aldığı, en son adını ‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ yapımıyla duyduğumuz Yasemin Szawlowski ile aşk yaşamaya başladı.

Kuzum, sevgilisi ile olan birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Çiftin fotoğrafı, takipçilerinin ilgi odağı oldu. Szawlowski, Kuzum'un kendisini öperken çekilen bu fotoğrafını nazar boncuğu emojisiyle yayınladı.

"ÇOK YAKIN ARKADAŞIZ"

Öte yandan Boran Kuzum'un adı daha önce meslektaşı Miray Daner ile anılmıştı. Ancak Daner, Kuzum ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları "Biz Boran'la çok yakın arkadaşız. Aramızda öyle bir şey yok" diyerek yalanlamıştı.