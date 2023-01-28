Sinan Güleryüz hastanelik oldu. Ünlü şarkıcı apar topar ameliyata alındı 

Oyuncu Özge Özder ile evli olan ve Eva Luna adında çocuğu bulunan ünlü şarkıcı Sinan Güleryüz, apar topar ameliyata alındı.

Üç gündür hastanede yattığını söyleyen şarkıcı, durumu hakkında açıklama yaptı. Apandisitinin patladığını belirten Güleryüz, takipçilerini de uyardı.

"48 SAAT ÖNCE APANDİSTİN PATLADIĞI ANLAŞILDI"

Hastane odasından selfie yaptığı kareyi yayınlayan Güleryüz "Üç gündür arayan, soran, mesaj atan hastaneye gelen herkese sonsuz teşekkürler. İnsanın sevildiğini bilmesi çok güzel bir şey. Kısa bir açıklama yapayım istedim. Hastaneye geldiğimde yaklaşık 48 saat önce apandisitimin patladığı anlaşıldı, tüm iç organlara yayılan zehir çok profesyonel bir ekip 2.5 saatlik bir operasyonla tertemiz hale getirdi. Hâlâ mide bulantısı, ateş, ara ara kusma belirtileri yaşıyorum ama çok şükür beni seven insanların dualarıyla toparlıyorum" dedi.

"VÜCUDUNUZU DİNLEYİN"

Hayranlarına mesaj da gönderen Güleryüz, şöyle konuştu: “Gerçekten söylemek istediğim şey vücudunuz size bir şey anlatıyorsa ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar methanetli olursanız olun onu dinleyin ve kulak verin. Vücudunuz ile denemeler yapmayın. Sağlık her şeyden kıymetli, bunu yeniden anladım, en yakın zamanda tekrar birlikte şarkılar söyleyebileceğimiz sahneleri iple çekiyorum, hepinizi öpüyorum."



