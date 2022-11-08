Galatasaray'ın Ofspor karşısında kabustan nasıl uyandığını Mirza Şeker açıkladı

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Okan Buruk bu maça beklendiği gibi rotasyonlu bir şekilde çıktı. Yedek oyuncuların kendilerini göstermeleri adına önemli bir maçtı.

Galatasaray maça etkili başladı. Tehlikeli ataklar yarattı ancak sarı kırmızılılar pozisyonlarda bitiricilik sorunu yaşadı. 'Atamayana atarlar' kuralı burada işe yaradı ve Ofspor 18.dakikada golü buldu.

Miraç Türkyılmaz sol kanattan köşeye muhteşem bir şut gönderdi ve kaleci Okan Kocuk'u avladı.

Yenilen bu golden sonra Galatasaray, Ofspor yarı sahasına baskısını kurdu. Dakika 29'da 21 yaşındaki Danimarkalı Mathias Ross sakatlandı ve maça devam edemedi. Bir diğer genç oyuncu Emin Bayram Ross'un yerine dahil oldu.

İlk yarıya damgasını vuran olay ise Bafetimbi Gomis'in tam tamına 6 net gol pozisyonundan yararlanamamasıydı. Galatasaray'ın golünü atan Seferovic, golünü kaydetmesine rağmen ilk yarıda sahada fazla gözükmedi.

Sarı-kırmızılılar Ofspor'a karşı ilk yarıda farka gidebilirdi. Bafetimbi Gomis kaçırdığı gollerle taraftara saç baş yoldurttu.

Topla oynama oranında Galatasaray'ın yüzde 79'a 21'lik bir üstünlüğü vardı. Ofspor iyi bir savunma yaptı ve ilk yarıda 1-1'lik skoru korumayı başardı.

İkinci yarıya Galatasaray yine Gomis'in kaçırdığı pozisyonla başladı. Dakika 48'de Seferovic'in içeri çevirdiği topta Gomis, meşin yuvarlağı direğe nişanladı.

OFSPOR'DAN MUHTEŞEM SAVUNMA

Ofspor, Galatasaray'a karşı yaptığı savunmayla bugün takdirleri kazandı. Kaybettiği topta takım halinde geriye çok çabuk döndüler.

GALATASARAY'DA İKİNCİ GOL BİR TÜRLÜ GELMEDİ

Galatasaray ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da oyunu Ofspor yarı sahasına yıktı. Sarı-kırmızılılar takımı öne geçirecek golü bir türlü bulamadı.

Dakika 70'de Sacha Boey net bir gol pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray'da maçın en çalışkan ismi Fredrik Midtsjø'ydü. Maçın her anında vardı ve muhteşem bir oyun çıkardı.

BERKAN KUTLU'DAN DÜZGÜN VURUŞ

Galatasaray sonunda aradığı golü 79'da buldu. Ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımı 2-1 öne geçirdi. Golden önce Juan Mata'nın topu indirmesi kusursuzdu.

Golden sonra Galatasaray baskısını azalttı ve maçı rölantiye aldı. Aslan maçı 2-1 kazandı ve kupada bir üst tura yükseldi.. Ofspor kupadan elendi belki ancak ortaya koyduğu muhteşem bir oyun vardı.

SON SÖZ: BİTİRİCİLİK

Galatasaray, sadece bu maç özelinde değil, genel anlamda gol sorunu yaşıyor. Bu sorunun üzerine düşülmesi gerektiğini düşünüyorum..