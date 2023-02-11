Arsenal'den M. City maçı öncesi kritik kayıp

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Premier Lig'in lideri Arsenal, evinde orta sıralarda bulunan Brentford'u konuk etti.

Arsenal, beklenildiği gibi maça ataklarla başladı.

İLK BÖLÜMLERDE ARSENAL BASKISI

Arteta'nın öğrencileri, Brentford karşısında ilk dakikalardan itibaren baskısını arttırdığı gibi, topu da rakip ceza sahasına yıktı.

IVAN TONEY'İN ŞUTU DİREKTE PATLADI

Arsenal'in ataklarından kurtulan Brentford, Ivan Toney ile gole çok yaklaştı.

25. dakikada Mbeumo'nun çevirdiği topta penaltı noktasından şutunu çeken Toney, topu üst direğe nişanladı.

İlk yarının en tehlikeli anlarından biriydi.

MBEUMO DEFANSA ZOR ANLAR YAŞATTI

Brentford'un hücum oyuncusu Mbeumo, Arsenal defansında hızıyla ve çevikliğiyle zor anlar yaşattı.

Daha çok çizgiye inip ortaya pas çıkaran Mbeumo, birkaç tehlikeli atak yarattı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

ARSENAL İLK YARIDAKİ GİBİ ETKİLİ

Ev sahibi ekip, ilk yarıdaki gibi ikinci yarıya da etkili başladı.

YENİ TRANSFER 62'DE GİRDİ 66'DA ATTI

Arsenal, yeni transferi Trossard ile 66. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Oyuna 62. dakikada dahil olan Trossard, Saka'nın asistinde golle buluştu.

CEVAP IVAN TONEY'DEN GELDİ

Arsenal'in sevinci kısa sürdü. Brentford, 74'te Ivan Toney ile beraberliği yakaladı.

İkinci yarıda neredeyse Brentford'a pozisyon vermeyen Arsenal, duran toptan golü yedi.

SAHA İÇİ KARIŞTI

90+5'te Nörgaard'ın yaptığı müdahele sonrası Arsenalli futbolcular, büyük tepki gösterdi ve saha içi kısa sürede karıştı.

ARSENAL'DEN KRİTİK PUAN KAYBI

Arsenal, Everton mağlubiyetinden sonra Brentford ile berabere kaldı ve haftaya oynanacak Manchester City maçı öncesi kritik 2 puan bıraktı.

Manchester City, yarın evinde Aston Villa ile oynayacak. City'nin maçı kazanması durumunda puan farkı 3'e inecek.

Haftaya Arsenal ve City, 6 puan değerinde bir maça çıkacaklar.