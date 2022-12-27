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Başakşehir zirveye Antalya nereye? ''Belözoğlu'nun öğrencileri ikinci yarı açıldı''

Mirza Şeker yazdı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 19:10
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Mirza Şeker yazdı. ''Belözoğlu'nun öğrencileri ikinci yarı açıldı'' Başakşehir zirveye Antalya nereye?

Başakşehir zirveye Antalya nereye? ''Belözoğlu'nun öğrencileri ikinci yarı açıldı''
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında zirveyi zorlayan Medipol Başakşehir ile puana ihtiyacı olan Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir mücadeleye ön alan baskısı ile başladı. İlk bölümlerde Antalyaspor'a karşı oyunun üstünlüğünü ele alan Başakşehir, golü düşündü ancak o gol bir türlü gelmedi.

Maçın ilk çeyreğinde gelişen karşılıklı ataklarla mücadelenin temposu hareketlilik kazandı.

ANTALYASPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Maçın 27.dakikasında Antalyaspor'da hücum oyuncusu H. Ghacha sakatlık geçirdi ve maça devam edemedi. Ghacha'nın yerine oyuna Larsson dahil oldu.

İlk yarıda iki ekipte pozisyon üretmekte zorlandı. Net bir gol pozisyonu yaşanmadı. İlk yarıda Antalyaspor'dan bir isabetli şut geldi. 

BAŞAKŞEHİR İLK YARIDA OYUNDA ÜSTÜN
Medipol Başakşehir ilk yarıda Antalyaspor'a karşı topla oynama oranında yüzde 57'ye yüzde 43'lük üstünlük sağladı.

DENİZ TÜRÜÇ'TEN FÜZE
Maçta 57.dakikaya girdiğimizde Başakşehirli Deniz Türüç rakip kaleye adeta füze gönderdi.

Sağ kanatta buluştuğu topla yayın gerisine kadar ilerleyen Deniz Türüç, sol ayağıyla uzak köşeye çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0

Deniz Türüç bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti.

ALEKSIC FARKI 2'YE ÇIKARDI
Başakşehir, 66.dakikada Aleksic'in attığı golle skoru 2-0 yaptı. Sol kanattan atağa katılan Lima, son çizgiye inmeden ortasını yaptı, Okaka'yı aşan top Alperen'e geldi. Alperen'in sektirdiği top kale alanına açıldı. O bölgeye hareketlenen Aleksic topu boş ağlara gönderdi: 2-0

ORTALIK GERİLDİ
78. dakikada Başakşehirli Aleksic ve Antalyasporlu Floranus arasında taç çizgisi üzerinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA SARI KART
Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, kenardan hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü.

Başakşehir maçın ikinci yarısında açıldı. Galibiyeti ikinci yarı bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Maç fazlasıyla 30 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Antalyaspor 16 puanla 12.sırada kaldı.

BAŞAKŞEHİR YENİ BİR SERİ BAŞLATTI
Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, 7-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası  Ümraniyespor'u 3-1 yenmişti. Bugün Antalyaspor'u 2 golle geçen Başakşehir, yeni bir galibiyet serisi başlattı. Bu seri nereye kadar gidecek, göreceğiz.

ANTALYASPOR'DA TAM TERSİ
Antalyaspor'da da işler tam tersi bir şekilde gelişti. Ankaragücü'ne 2-0 kaybeden Nuri Şahin'in öğrencileri, Başakşehir'e de 2-0 kaybedince 2 maçlık bir mağlubiyet serisi yakaladı. Antalyaspor haftaya Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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