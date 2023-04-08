Eyüpspor kendine geldi. 3 maç sonra kazandı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, Eyüpspor'u konuk etti.

Eyüpspor, 3 maçtır yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden koptu.

Altınordu ise 2 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı ve küme hattından uzaklaştı.

MAÇ HIZLI BAŞLADI

Maçın ilk dakikalarında Eyüpspor, golü buldu ancak ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Gol öncesi büyük bir karambol yaşandı. Beşiktaş-Dinamo Kiev maçının karambolü cinsinden...

Ancak pozisyon elle oynama nedeniyle gol olmadı.

İki takım birbirine üstünlük kurmakta zorlanınca etkili atak da olmadı.

İLK GOL PENALTIDAN GELDİ

Eyüpspor, VAR'da incelenen 'elle oynama' pozisyonu sonrası penaltı kazandı.

Topun başına geçen Uğur Demirok, düzgün bir vuruşla kaleciyi ters köşe yaptı ve 29. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının sonları karşılıklı ataklarla geçildi. Altınordu'da Emirhan Aydoğan'ın çektiği şut, direkte patladı.

CENK AHMET'TEN SÜPER GOL

Eyüpspor, ikinci yarıya oldukça etkili başladı ve 54. dakikada kontra ataktan golü buldu.

Halil Akbunar taşıdığı topu Cenk Ahmet'e aktardı ve Cenk Ahmet, ayak dışı vuruşla direğinde yardımıyla topu ağlarla buluşturdu.

ALTINORDU 3 KEZ DİREĞE TAKILDI

Ev sahibi Altınordu, mücadele boyunca direkleri dövdü. 3 pozisyon direkte patladı ve sonuç alınamadı.

FARK 1'E İNDİ

Altınordu aradığı golü 77. dakikada Metehan Mimaroğlu ile buldu. Emircan içeriye çok güzel bir orta yolladı ve Metehan'a topu kaleye yollamak kaldı.

KENDİNE GELDİ

Ligde son 3 maçta aldığı 2 mağlubiyet 1 beraberlik, Eyüpspor'un zirveden uzaklaşmasına neden olmuştu.

Bu galibiyet, Eyüpspor'a nefes aldırdı ve 57 puanla 2. sıraya yükseldi. Samsunspor'un, dün Göztepe'ye kaybetmesi, Eyüpspor'un işine yaradı. Fark 6'ya indi.

Altınordu ise küme düşme hattının 1 basamak üstünde 15 sırada yer alıyor. 26 puanı bulunan İzmir ekibinin işi kolay olmayacak...