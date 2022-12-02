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  • Uruguay Gana'yı yenmesine rağmen neden gruptan çıkamadı? Gana'nın penaltı laneti. Mirza Şeker yazdı

Uruguay Gana'yı yenmesine rağmen neden gruptan çıkamadı? Gana'nın penaltı laneti. Mirza Şeker yazdı

Uruguay, dramatik bir sonla Dünya Kupası'na veda etti.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 20:49
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Mirza Şeker yazdı. Gana'nın penaltı laneti. Uruguay Gana'yı yenmesine rağmen neden gruptan çıkamadı?

Uruguay Gana'yı yenmesine rağmen neden gruptan çıkamadı? Gana'nın penaltı laneti. Mirza Şeker yazdı
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Dünya Kupası H Grubunda Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi. Bu maç büyük bir merakla bekleniyordu. 12 yıl sonra Gana ile Uruguay yeniden karşılaştı.

2010 Dünya Kupası çeyrek  finalinde Luis Suarez topu eliyle kurtardı ve penaltı yaptırdı. 120.dakikada Gana kullandığı penaltıyı kaçırdı ve ardından Uruguay yarı finale yükselmişti. Bu maç bir nevi 2010'un rövanşı olarak görüldü.

Ve o Luis Suarez bugün maça ilk 11'de başladı.

Maç faullerle ve düşük tempoda başlamasına rağmen ilerleyen dakikalarda tempo kazandı.

TARİH TEKERRÜR ETTİ
Gana'da Jordan Ayew'in şutu kaleci Rochet'ten sekince kaleci Rochet topa doğru hareket etti. Aynı zamanda Kudus'te topa doğru koştu. Rochet'in müdahelesi sonrası Ganalılar penaltı bekledi.
VAR'da incelenen pozisyon sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

GÖZLER 2010'A GİTTİ
Gana'nın kazandığı penaltı sonrası akıllara 2010 yılında 120.dakikada kaçan penaltı geldi. Gana'nın penaltı laneti bu maçta da yaşandı ve topun başına geçen Andre Ayew penaltıyı kaçırdı.

KAÇAN PENALTI SONRASI URUGUAY ÖNE GEÇTİ
26.dakikada Uruguay'da De Arrascaeta sahneye çıktı. Luis Suarez'in şutu sonrası kaleci topu elinden sektirince De Arrascaeta kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. Bu gol Uruguaylı oyuncunun Dünya Kupası'ndaki ilk golü oldu.

ARRASCAETA'DAN DUBLE
26'da golü atan yıldız yeniden sahneye çıktı. Luis Suarez'in asistinde topa gelişine vurarak muazzam bir gole imza attı.

URUGUAY'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
34.dakikada Tottenhamlı Bentancur maça devam edemedi ve yerine Laziolu Matias Vecino dahil oldu.
İkinci yarıya Gana daha istekli başlayan taraftı. Oyunun kontrolünü bir süre elinde tutmasına rağmen o gol bir türlü gelmedi.

İlk yarıya oranla ikinci yarıda faha düşük bir tempo vardı. Uruguay, 2 farklı önde olmasının da nedeniyle temkinli oynayarak maçı soğuttu.

58.dakikada Uruguay penaltı bekledi. Hakem VAR'a gitti ve yaptığı inceleme sonrası pozisyonun topa müdahele olduğuna kanaat getirdi.

MAÇIN KIRILMA ANI
Gana 79'da net gol pozisyonundan yararlanamadı. Semenyo vurduğu topu direğin hemen dışarı gönderdi.

MAÇIN SON ANLARI NEFES KESTİ
Grubun diğer maçında Güney Kore, Portekiz karşısında 2-1 öne geçince Uruguay da ataklarını arttırdı. Çünkü Uruguay'a 1 gol daha lazımdı. O golü bulamayan Uruguay dramatik bir sonla Dünya Kupası'na veda etti.
Portekiz ve Güney Kore gruptan çıkan takımlar oldular. Gana ve Uruguay kupaya veda etti.

 

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