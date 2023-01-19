Gaziantep FK'ya kupada ilaç gibi galibiyet

MİRZA ŞEKER / YENİÇAĞ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kötü günler geçiren Gaziantep FK ile teknik direktör değişikliğine giden Konyaspor karşı karşıya geldi.

Konyaspor maça Gaziantep'ten daha etkili başladı.

Yeşil-beyazlılar hücumu düşünen bir oyun yapısı ile başladı.

GAZİANTEP GOLÜ BULDU ANCAK İPTAL OLDU

17.dakikada ceza sahasına giren ve hızını konuşturan Lazar Markovic, şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi.

Ancak VAR tavsiyesi ile kenara gelen hakem Yiğit Arslan, yaptığı inceleme sonrası gol öncesinde faul tespit etti ve golü iptal etti.

Orta bölümlerde tempo düşüktü. Maçın ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da aynı 11'le çıktı.

İKİ GÜZEL HAREKET

Gaziantep 61.dakikada gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan frikikte Maxim'den adrese teslim bir orta geldi. Ceza sahasında Jevtovic iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı.

Kaleci Erhan çok iyi yükseldi ve topu kornere çeldi. İki güzel hareket izledik.

KONYASPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI

72.dakikada Oğulcan Ülgün ceza sahasına çok iyi sarktı. Uzak köşeye doğru yaptığı vuruş yandan az farkla auta çıktı.

Gaziantep FK son bölümde hücumlarını arttırdı. Oyuncular uzaktan şutlarla kaleyi denedi.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

90 dakikada gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti. Oyuncular iyice yoruldu.

Uzatmaların ilk 15 dakikasında da gol sesi çıkmadı. Yorgunluk belirtileri arttı.

GAZİANTEP'TE 108.DAKİKADA HAYATİ GOL

Gaziantep FK, maçtaki ilk golü 108.dakikada Mustafa Eskihellaç ile buldu. Markovic'in pasıyla topu kontrol eden Mustafa Eskihellaç hızını konuşturdu.

Ceza sahasına giren Eskihellaç sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Bu golden sonra Konyaspor erken cevap vermek adına ataklarını sıklaştırdı. Rakip yarı alanda gol aradı.

GÜNAY GÜVENÇ'E SERT TOP GELDİ

Ceza sahasına atılan topa hareketlenen Diouf sol çaprazda topla buluştu. Dar açıdan Diouf'un şutunu Günay Güvenç yüzüyle kurtardı. Yüzüne gelen sert top sonrası Günay bir süre yerde kaldı.

120'DE PENALTI OLMAYAN BİR PENALTI DÜDÜĞÜ ÇALINDI

120.dakikada Konyaspor adına uzaktan yakından alakası olmayan bir penaltı çalındı.

Gaziantepli futbolcu Sagal'ın içinde olduğu pozisyona hakem Yiğit Arslan penaltı dedi. Bu hakemlerin gözü yok mu? Top Sagal'ın kafasına çarpıyor.

Ancak hakem elle oynama gerekçesiyle penaltı dedi. İnanılır gibi değil. Hadi hakem pozisyonu yanlış gördü, VAR ne için var?

GÜNAY GÜVENÇ PENALTIYI KURTARDI

Topun başına geçen Guilherme 120+2'de penaltıyı kaçırdı.

İNANILMAZ MAÇTA 120+4'DE GOL GELDİ

Maçta 2 dakika içinde inanılmaz işler oldu. Günay Güvenç penaltıyı kurtardı. 1 dakika sonra 120+4'de Diouf skora dengeyi getirdi. Kornerde Guilherme ortayı yaptı, ön direkte Uğurcan topu kafayla aşırttı, arda direkte Diouf kafayı vurdu ve top ağlara gitti.

PENALTILARLA GAZİANTEP FK ÇEYREK FİNALDE

Gaziantep FK, 7-6'lık penaltılarla çeyrek finale yükseldi. Ligdeki kötü gidişatın ardından bu galibiyet ilaç gibi gelmiştir takıma. Gaziantep'i kutlarım.

Konyaspor'da teknik direktör Alekandar Stanojevic ilk maçında kupadan elendi. Şanssız bir başlangıç oldu teknik adam adına.