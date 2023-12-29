Mışıl mışıl uyutan şifalı bitkiler ortaya çıktı

Kim güzel ve sağlıklı bir uyku istemez ki? Herkesin istediği bir şeydir bu. Ama yatak odanızda bazı bitkiler yetiştirerek daha rahat uyuyabileceğinizi duymuş muydunuz? İşte size uyku kalitenizi artıracak bitkiler ve yararları…

AREKA PALMİYESİ

Hava nemlendirici görevi görüyor. Kuru havada yaşayanlar için ideal bir bitki. Areka palmiyesi yetiştirmek isterseniz güneş ışığından hoşlandığı için pencerenizin güney veya batı tarafına yerleştirmelisiniz…

YASEMİN

Kokusu tatlı ve güzel. Bu koku sizi rahatlatıyor, kaygılarınızı azaltıyor. Bu sayede uyurken daha iyi dinleniyorsunuz. Depresyonla mücadele edenler için çok faydalı…

ŞEYTAN SARMAŞIĞI

Yatak odanızdaki zararlı maddeleri temizliyor. Formaldehit gibi havadaki kimyasalları yok etmek için birebir.

ÖRÜMCEK BİTKİSİ

Havayı arındırmada en iyilerden biri olan örümcek bitkisi, aynı zamanda kurdele çiçeği olarak da tanınıyor. Karbonmonoksit, formaldehit gibi maddeleri temizliyor.

GARDENYA

Kokusu parfüm ve esanslarda sıkça kullanılıyor. Araştırmalar gösteriyor ki uykuya dalmanıza yardımcı oluyor.

İNGİLİZ SARMAŞIĞI

Hava temizleyicilerinin en başında geliyor. Toksinleri, küfleri ve havadaki alerjenleri süzüyor.

ORKİDE

Gece boyunca oksijen veriyor. Bu yüzden yatak odası için harika bir seçim. Bir de renk renk çeşitleri var...

BİBERİYE

Biberiye yemeklere lezzet vermenin yanında, kokusuyla da hafızanızı kuvvetlendiriyor.

AŞK MERDİVENİ

Eğreltiotu da deniyor. Evdeki deterjan ve temizleyicilerin sebep olduğu uçucu organik bileşiklerden kurtulmanıza yardımcı oluyor. Odanızdaki nemi ayarlayarak nefes almanızı kolaylaştırıyor…