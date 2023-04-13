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Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret etti. 11 yıl sonra bir ilk

Mısır ile yıldır süren diplomatik krizin ardından yeniden başlayan görüşmelerin ardından 11 yıl sonra Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 20:56
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Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret etti

Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret etti. 11 yıl sonra bir ilk
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Mısır'la açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle, başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz ve önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atma konusunda da bugün mutabık kaldık." dedi.

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığında yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Şukri'yi ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, mevkidaşıyla son bir ayda üçüncü kez görüştüklerini söyledi.

ERDOĞAN DAHA ÖNCE DARBECİ DEDİĞİ SİSİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarımızın Doha'da görüşmesinden bu yana ilişkilerimizin kazandığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Bugün mevkidaşım ve kardeşim Şukri'ye bu ivmeyi sürdürme irademizi yineledik. Mısır'la açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle, başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz ve önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atma konusunda da bugün mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

“LİBYA KONUSUNDA DAHA YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

Türkiye-Mısır ilişkilerinin ve işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız. Bugünkü görüşmemizde aslında temelde görüşlerimizin çok ayrı olmadığına, bazı yöntemler konusunda farklı düşünebildiğimize fakat bir yol haritası üzerinde çalışarak daha yakın işbirliği içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz ve önümüzdeki süreçte birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

“SURİYE’DE KALICI BARIŞ VE İSTİKRAR”

Çavuşoğlu, Suriye konusunu da ele aldıklarını, ileriki süreçte yapılabilecek dörtlü toplantılar hakkında Şukri'yi bilgilendirdiğini aktararak, "Suriye'deki kalıcı barış ve istikrar, hepimiz için önemli. Bunun için ciddi adımların atılması lazım. Bu konuda hemfikiriz. Bu konuda da yine yakın işbirliği içinde olacağız. Görüş alışverişinde olacağız." diye konuştu.

Bölgenin huzur ve bekasının kendileri için de önemli olduğunu ve mevkidaşı Şukri ile Libya hakkında da konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, Libya'da adil, hür ve şeffaf bir seçim olması gerektiğini ve bu seçimin şartları konusunda da mevkidaşıyla görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

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