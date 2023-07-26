Mısır geçen yıl 5 liraydı bu sene 50 lira oldu. TÜİK’e göre ise enflasyon yüzde 38,21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, ekonominin nabzının attığı Pazar yerlerine yönelik ziyaretlerini devam ediyor.

HAYAT PAHALILIĞI

Niğde ve Bor ilçesindeki Pazar yerlerini ziyaret eden CHP Milletvekili Fethi Gürer’e hayat pahalığını nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti anlatan pazarcı esnafı, “Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon vatandaşın alım gücünü düşürdü. Bizim içinde üst üste gelen akaryakıt zamları, nakliye fiyatlarının artmasına neden olduğu için satış fiyatlarımız doğal olarak etkilendi. Bu durum, pazara gelen vatandaşların tepkisine neden oluyor. Ancak fiyat artışının pazarcı esnafı olarak bizimle bir ilgisi yok. Karımızı kıstık. Bazı ürünleri maliyet fiyatlarına, bazı ürünleri çok cüzi bir fiyat satıyoruz. İş olsun diye yapar haldeyiz. Enflasyon dizginlenmedi. Koşuyor, Üretici girdi maliyetleri artar, her gün akaryakıta zam gelirse fiyatlar sabit durması olur mu? ” diyerek, pazarlarında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

GEÇEN YIL 5 LİRA OLAN 6 ADET MISIR, BUGÜN 50 LİRA…

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e sattığı mısır ürünündeki fiyat artışımı anlatan pazarcı esnafı ise geçen yıl 5 liraya sattığı 6 adet mısırın bu yıl 6 tanesini 50 liraya sattığı anlattı. , Esnaf, “Fiyatlara geçen yıla göre 1 sıfır daha ekledik. 5 liraya sattığımız 6 adet mısır bu yıl 6 tanesi 50 lira oldu. vatandaş mısır fiyatını soruyor ama almakta zorlanıyor. Geçen seneki kadar mısır pazarda Mısır satamıyoruz” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili konuşan Gürer, "Mısır dar gelirliler için Ya haşlama ya da ızgara da özellikle bu mevsimde bollaştığı için ara öğün olarak bolca tüketilirdi. Cadde ve parklarda satılan ya da evde tüketilen bir üründe fiyat artışını görünce TÜİK anmadan olmaz. Enflasyonu özellikle de emekli ve memur zam döneminde düşüren TÜİK gelsin Niğde’de pazar yerlerine bir baksın. Yerli üründe çıkan bölgede 6 adet Mısır bir yılda 6 adeti 5 liradan 50 liraya çıkmış durumda. AKP iktidarı paradan 6 sıfır artmıştı. Bir bir sıfırları geri eklemeye başladı” dedi.

28 LİRAYA ALDIĞIM BİBERİ 30 LİRAYA SATILYORUM

28 liraya biber alıp 30 liraya satan pazarcı esnafı ise her kilogramda 2 liralık kar ederek geçimini sağlamaya çalıştığını belirterek, “Zaten o 2 lira da kilonun içinde kaybolun gidiyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, nakliye ücretlerini artırdı. Kazancımız kalmadı. Biz dertliyiz. Alan dertli. Nereye gidiyoruz. Bilmiyoruz. Bu işinde tadı kaçtı” dedi.

DOMATES EKTİM, ZARAR ETTİM

Başka bir pazarcı esnafı ise 30 dönüm tarlaya ektiği domatesten 1 milyon 500 bin lira zara ettiğini ifade ederek, “Çiftçi desteklenmez ise nakliye fiyatları düşmez ise girdi maliyetleri düşürülmez ise tezgahtaki fiyatlar nasıl düşer?” diye sordu.

ÖĞLENE KADAR SADECE 5 KİLOGRAM DOMATAS SATABİLDİM

Sabah 07.00’de açtığı tezgahında saat 13.00’e kadar 5 kilogram domates satabildiğini anlatan bir esnaf da “Sabahtan beri sattığımız bu kadar. Bunun hepsi kar olsa ne olur?” diyerek, pazaryerlerindeki durumu özetledi.

SATABİLECEK KADAR ÜRÜN GETİRİLİYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise pazaryerlerindeki izlenimlerini değerlendiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Emekli, sabit ve dar gelirli marketin kapısından zorunlu ihtiyaçları dışında içeri giremez oldu. Bir umut ilçe pazarlarına gidiyor. Orda da alışveriş değil bol bol pazar gezdiriyor. Acaba hangi ürün diğer bir tezgahta bir lira daha düşük diye bakıyor. En büyük para birimi 200 TL bir kilo et alınamazken pazarda bozuk paralarla gramla alışveriş yapmaya çalışanlar var. Yerli ürün çalmasına rağmen pazar yerlerinde fiyatların ateşi sönmüyor. pazara alışveriş için gelen vatandaşların artan fiyatlardan dert yanıyor. Pazarcı nakliye yanında artan girdi ile maliyeti artan ürünü pazara sınırlı miktarda getirmeye başlamış, satamazsa bu kere zararı daha da katladığı için makul kar ile satış yapmaya çalışıyor” dedi.

TASARRUF ÇAĞRISI YAPANLAR, SALTANAT SÜRÜYOR

Geçen yıllarda istedikleri kadar aldıkları bazı ürünlerin günümüzde artık gramla ya da yarım kilo alınabildiğine işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Fasulyeden marula Mevsiminde tüketin denen tüm sebzede meyvede fiyatlar bir kaç kat geçen yıllara göre artmış durumda. Mısır’da ise fiyatları 10’a katlamış durumda. 6 adet mısır 5 lira iken 1 yılda 10 kat zamlanarak 50 liraya çıkmış. Vatandaşa israfla ilgili tedbir alın diyenler, yarım kilo ürün almalarını öğütleyenler, kendileri yaşamlarındaki lüksten taviz vermiyorlar. Araç saltanatı sürerken 13 uçak ise 1’e düşürmüyorlar” diye konuştu.

TÜİK’E ÇAĞRI; GERÇEK ENFLASYONU RAKAMLARA PAZARYERLERİNDE…

Pazaryerlerinde yaşanan bu tablonun aslında ülkemizde hayat pahalılığının, enflasyonun geldiği noktayı da gözler önüne serdiğine değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “TÜİK’e buradan seslenmek istiyorum; gelin gerçek enflasyon rakamlarını Pazar yerlerinden öğrenin. Öyle maaş artışlarının düşük tutmak için enflasyonu düşük çıkarmayla, bu ülkede var olan ekonomik krizin gözden saklanamayacağının farkına varın. Vatandaş yaşadığını biliyor. Zam ve vergi yağdıkça enflasyonda çarşı pazar markette tüm ürünlere artış olarak yansıyor ” ifadelerini kullandı.