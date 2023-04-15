15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şeyma Subaşı düğününe İstanbul'dan sadece 15 kişiyi davet etti. Davet edilen 15 kişi kim?

Şeyma Subaşı düğününe İstanbul'dan sadece 15 kişiyi davet etti. Davet edilen 15 kişi kim?

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, büyük bir ekiple düğünü için son hazırlıklarını yapıyor.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 17:54
Takip Et

Mısırlı sevgilisi ile evlenecek olan Şeyma Subaşı düğününe 15 kişiyi davet etti

Şeyma Subaşı düğününe İstanbul'dan sadece 15 kişiyi davet etti. Davet edilen 15 kişi kim?
+
Aa
-

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş adamı sevgilisi Mohammed Alsaloussi 5 Mayıs'ta Marakeş'te dünya evine girecek. 

Düğüne sayılı günler kala düğünün detayları da belli olmaya başladı. Düğüne İstanbul'dan sadece 15 kişiyi davet edeceği öğrenildi.

ŞEYMA İKİ FARKLI GELİNLİK GİYECEK

İki gün iki gece sürecek düğününde iki farklı gelinlik giyecek olan Şeyma Subaşı, düğünü için İstanbul'dan sadece 15 kişiyi Marakeş'e götüreceği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt yazısında, Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin düğünü hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Şeyma'nın düğünü için İstanbul'dan sadece 15 kişinin Marakeş'e gideceğini duydum. Müstakbel eniştemiz Meedo masraftan kaçındığı için mi bu kadar az kişiyi davet ettiler bilmiyorum ama bu 15 kişinin kimler olduğunu da çok merak ettim doğrusu."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
2
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Emekliler isyanda. ikramiyeler pul oldu. Zamlar dul ve yetim maaşlarına yansıtılmadı
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
3
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
4
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿İşte Türkiye'de satılan yüzde 100 elektrikli otomobiller ve fiyatları
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
5
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
6
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Nurgül Yeşilçay'dan çok sert Kızılcık Şerbeti tepkisi. Bu saçmalığa şimdi ses çıkarmazsak
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
7
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Chelsea'de düşüş sürüyor. Brighton'a mağlup oldular
﻿Chelsea'de düşüş sürüyor. Brighton'a mağlup oldular
﻿Chelsea'de düşüş sürüyor. Brighton'a mağlup oldular
﻿Kapıkule'de yurda girerken fark edildi. 44 adet
﻿Kapıkule'de yurda girerken fark edildi. 44 adet
﻿Kapıkule'de yurda girerken fark edildi. 44 adet
﻿Hulusi Akar'dan CHP ve İYİ Parti ziyareti
﻿Hulusi Akar'dan CHP ve İYİ Parti ziyareti
﻿Hulusi Akar'dan CHP ve İYİ Parti ziyareti
﻿Bursa'da TIR'a çarpan kapalı kasa minibüsteki 2 kişi öldü
﻿Bursa'da TIR'a çarpan kapalı kasa minibüsteki 2 kişi öldü
﻿Bursa'da TIR'a çarpan kapalı kasa minibüsteki 2 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.