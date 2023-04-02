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Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisi erken başladı

Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmadan önce yakın arkadaşlarıyla parti düzenledi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 19:30
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Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisi erken başladı

Şeyma Subaşı'nın bekarlığa veda partisi erken başladı
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Yılın hemen hemen her ayı tatil yapan Şeyma Subaşı, şimdilerde bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

5 mayısta evleneceklerini açıklayan çift, görkemli bir düğün için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bekarlığa vedayı izlemenin bedeli 120 TL

Geniş bir kitle tarafından merakla beklenen düğünün yanı sıra Subaşı'nın bekarlığa vedası da merak edilen konular arasında.

Bunun için Türkiye'de bir ilke imza atan genç isim, dünya çapında influencer’ların ücretli abonelik akımına uydu. Böylelikle yalnızca ücret ödeyerek abone olan takipçileri Subaşı'nın özel gününü görebilecek.

Bunun için Şeyma Subaşı, ilk başta abonelik ücretini 66.99 TL olarak belirlemiş, ardından 119.99 TL'ye yükseltmişti.

Eğlenceye erken başladı

Son olarak bugün sosyal medya hesabından yakın arkadaşlarıyla sahilde paylaşımlar yapan Subaşı, bekarlığa veda eğlencesine erken başladı.

Beyaz misi elbisesi ile hazırlanan genç fenomen, o anlara ait karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE O KARELER

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