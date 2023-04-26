Şeyma Şubaşı düğüne günler kala büyük hüsran yaşadı

Marakeş'te 5 Mayıs'ta nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı, düğüne sadece 15 kişi davet etmişti. İki gün sürecek düğünle dünyaevine girecek olan fenomen isim, mutlu gününde ablasının yanında olmayacağını açıklamıştı. "Ablam bile düğüne gelmiyor" sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Subaşı, büyük bir hüsran daha yaşadı.

Detaylara Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt köşesinde yer verdi. İşte o yazı; 5 Mayıs'ta, Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, düğününe sadece 15 davetlisinin katılacak olması ve hatta ablasının bile gelmeyeceğini öğrenmesiyle hüsrana uğramıştı.

Şeyma'yı yakın çevresi gibi takipçilerinin hüsrana uğrattığını öğrendim! Biliyorsunuz, Şeyma, Instagram'da aylık 66.99 TL'ye abonelik başlatmış, bunu da ilk benden öğrenmiştiniz.

Abonelerine, özel hayatını açacağını vadeden Şeyma, sonradan ücreti 134.99 TL'ye çıkarmış ve yüzbinlerce abonesi olduğu konuşulmuştu. Meğer Şeyma'nın abone sayısı daha 5 bini bile bulmamış. 2 milyon 900 bin takipçisi olan Şeyma, abone sayısının 5 binin altında kalmasına çok bozulmuş.

Ve abone sayısını arttırmak için kampanya başlatmış; 5 bininci aboneye telefon, 10 bininciye yurt içi tatili ve 20 bininciye de yurt dışı tatili hediye edecekmiş. Kampanyaya bakılırsa Şeyma'nın derdi para değil, prestij!!!

Subaşı, sadece abonelerine açık olan bir paylaşımını hikaye bölümünden paylaştı. Ayrıca cuma günü de düğün öncesi özel bir etkinlik yapacağını duyurdu.



