﻿MİT'ten Suriye'de operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatının istihbarı ve Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu terörist, silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildi. Fotoğrafta, Seyf Tadmuri/Abu Dücane kod adlı Muhammed Halid Ali görülüyor. (AA)
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