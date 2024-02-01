Son dakika... Ankara'da IŞİD operasyonu

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Ankara'da IŞİD operasyonu
İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Ankara'da IŞİD terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar-48" operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara'da IŞİD terör örgütüne karşı gerçekleştirilen "Kahramanlar-48" operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüpheli kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Ankara’da DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-48” Operasyonunda Yabancı Uyruklu şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; Geçmiş dönemlerde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen Yabancı Uyruklu şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek."

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