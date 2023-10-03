MİT'ten PKK'nın hücrelerine operasyon. Uyuyan hücreler titiz çalışmayla çökertildi

Şanlıurfa merkezli 18 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. MİT ve Emniyet Teşkilatı'nın koordinesinde gerçekleşen operasyon kapsamında şu ana kadar 90'a yakın şüpheli gözaltına alındı.

MİT'ten PKK'nın hücrelerine operasyon. Uyuyan hücreler titiz çalışmayla çökertildi

DHA ve İHA'da yer alan bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, MİT'in, söz konusu terör örgütünün sözde askeri istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti ve çökertilmesine yönelik yaklaşık 10 aydır Irak'ın kuzeyi, Suriye ve Türkiye içerisinde yürüttüğü çalışmalar sonucu örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen şüpheliler yakın takibe alındı.

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18 İLDE 90'A YAKIN GÖZALTI

Emniyet birimleriyle sağlanan koordinasyonun ardından, MİT, EGM ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

STRATEJİK ANLAMI MEVCUT

Operasyonun taktik düzeyden ziyade, Suriye’deki örgütün istihbarat yapılanmasının, Türkiye’de uyuyan hücre şeklinde faaliyet yürüten ağının yaklaşan yerel seçimler öncesinde çökertilmesi hedefleniyor.

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