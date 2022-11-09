Leman'dan çok konuşulacak 'Çiçek Bay Kemal' kapağı

Dergi kapağında “ÇİÇEK BAY KEMAL” üst başlığı ile Sinan Çetin'in üstlendiği ‘Çiçek Abbas’ filmindeki o ikonik repliğe atıfta bulunuyor. Çaykur’un 2021 yılı faaliyet raporuna göre 503 milyon 840 bin TL zarar edildi. Varlık Fonuna devredilmesinin ardından Çaykur’da son 5 yılda toplam zarar 2.6 milyar TL’yi aştı.

"HERKESE BENDEN ÇAY, TAYYİP'E YOK"

İlyas Salman ile Şener Şen'in en bilindik sahnesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Kapaktaki konuşma balonu içinde, Kılıçdaroğlu'nun; “Herkese benden çay, Tayyip'e yok!” dediği hicvedilmiş.

İşte o kapak…