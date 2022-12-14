Uykusuz’dan bomba Nureddin Nebati kapağı

Türkiye’de yurttaşlar yoksullukla mücadele ederken, Bakan Nebati skandal bir açıklamaya imza atarak “Asgari ücret artışı temmuz ile birlikte yüzde 95’i buldu. Bu yılı yüzde 65 enflasyonla geride bırakacağız.

Dolayısıyla asgari ücret artışı enflasyona 30 puan fark atmış olacak. Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir” ifadelerini kullanmıştı.

Nebati’nin açıklamaları tepkilere neden olurken, haftalık karikatür dergisi Uykusuz da o sözleri kapağına taşıdı.

Uykusuz dergisinin, Bakan Nebati’nin sözlerine gönderme yaptığı kapağındaki karikatürde, bankamatikten para çeken bir kişinin arkasından Bakan’ın “Kartını unuttun lan fakir” dediği görülüyor.