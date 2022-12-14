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Uykusuz’dan bomba Nureddin Nebati kapağı

Mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu defa Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi kapağına taşıdı. Sosyal medyada paylaşıma beğeni ve yorum yağıyor.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 10:31
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Uykusuz’dan bomba Nureddin Nebati kapağı. Paylaşım rekoru kırdı

Uykusuz’dan bomba Nureddin Nebati kapağı
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Türkiye’de yurttaşlar yoksullukla mücadele ederken, Bakan Nebati skandal bir açıklamaya imza atarak “Asgari ücret artışı temmuz ile birlikte yüzde 95’i buldu. Bu yılı yüzde 65 enflasyonla geride bırakacağız.

Dolayısıyla asgari ücret artışı enflasyona 30 puan fark atmış olacak. Asgari ücretliye de, memura da, emekliye de ne verilse haklarıdır. Dar gelirliye, fakir fukaraya vermek bereket getirir” ifadelerini kullanmıştı.

Nebati’nin açıklamaları tepkilere neden olurken, haftalık karikatür dergisi Uykusuz da o sözleri kapağına taşıdı.

Uykusuz dergisinin, Bakan Nebati’nin sözlerine gönderme yaptığı kapağındaki karikatürde, bankamatikten para çeken bir kişinin arkasından Bakan’ın “Kartını unuttun lan fakir” dediği görülüyor.

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Yalçın Türk
14.12.2022 11:05
fakir fukara derken suriyelilerden, afganlardan iranlılardan, gürcülerden, bulgarlardan falan bahaetmiştir.. kesin, bizden toplayıp onları zengin etmek için bişeyler yapacaklar..  
 
Alper
14.12.2022 11:05
Hani acız diyene Erdogsn ,nankör,zillet diyordu?Bunlar böyle,halkı fakirlestiril,önce hakaret ardından alay ederler Bunlara oy verene,Allah akıl versin  
 
CUMHUR
14.12.2022 10:39
FAKİR FUKARANIN OMZUNDA YÜKSELENLER.  
 
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