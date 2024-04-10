MNG'nin İstanbul-Tel Aviv uçağı yaptırımlara takıldı

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda İsrail'e yönelik 54 kalemde kısıtlama uygulanmıştı. Bugün İstanbul-Tel Aviv seferini gerçekleştirmesi planlanan MNG Airlines uçağı yakıt engeline takıldı.
MNG Hava Yolları'nın İstanbul-Tel Aviv uçuşunu yapması planlanan MB34 sefer sayılı uçak, yaptırımlara takıldı. İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapması beklenen uçağın yakıt tedarikçisi TFS Akaryakıt'a İsrail'e yapılacak uçuşlar için yakıt verilmemesi yönünde kesin talimat verildiği öğrenildi.
Tel Aviv'e uçuş düzenlemesi beklenen TC-MCN kuyruk tescilli A330-300F tipi uçağın seferini iptal etmesi bekleniyor.
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