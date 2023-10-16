MOBİSAD ve Türkiye’ye Verdiği Zarar

Türkiye’nin başına ne geldiyse şu meslek derneklerinden geldi.

Kendi dert ve çıkarlarını ülke sorunu gibi gösterip siyasilere istediklerini yaptırmaları bu ülkede yaşayan insanların canından bezmesine neden olmuştu.

İşte bu derneklerden biri de Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD).

Kendi ticari derdini ülke çıkarı gibi gösteren, siyasiler üzerinde etki yaratarak bu ülkenin milyarlarca dolar dövizinin yurtdışına gitmesine ve dahası milyarlık vergi kaybına neden olan bir dernektir.

Bu dernek bir kez daha Ankara’dan istediğini aldı ve tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran o kararı çıkarttı.

1 yıl sinyal alınmayan telefonların kapatılması.

Düşünün satın aldığınız telefonun garantisi 2 yıl ama MOBİSAD istedi diye bu telefonun 1 yıl hiç kullanılmaması halinde kapanıyor. Faturasını bulacaksınız ve devlet üzerinden başvuracaksınız uygun görürlerse açacaklar.

Mesela birine hediye telefon aldınız yine fatura ile birlikte vereceksiniz. Telefon çift sim ve kullanmak istediğinizde o kişinin adına kayıtlı hatla başvuruda bulunması lazım.

Yoksa telefon çöp!

İyi de daha garantisi var!

Olsun MOBİSAD sana yenisini satacak!

Bu anayasaya aykırı bir kanun.

Mülkiyet hakkına aykırı. Parasını verdiğiniz bir cihazı kullanmadınız diye kim ne hakla kapatır.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) 20 yıldır bu ülkeye zarar veriyor.

Sürekli olarak Ankara’da milletvekili ve bürokrat odalarında ellerinde plaketle dolaşıyor.

Yok efendim kayıt dışı ile mücadele.

Tam tersi kayıt dışına neden oluyorlar. Onlar İMEİ kayıt ücreti düşük diye yaptıkları kulis sonrası vergi 20 bin liraya çıkartıldı Türkiye’nin 10 yılda ithal etmeyeceği kadar sayıda telefon yolcu beraberinde geldi.

MOBİSAD’ın baskıları ile çıkartılan yasalar her zaman bu ülkenin vergi kaybına neden olmuştur.

MOBİSAD madem bu ülkenin yararı için çalışıyor o zaman 1 telefona 2 tane de vergi alınmaması için o gücünü kullansın. O zaman kimse gidip Gürcistan gümrüğünde kuyruğa girmez.

Bu dernek aslında tam tersi kaçakçılığa neden olmuştur. Bugün Türkiye’ye milyonlarca kaçak telefon bunların baskılarıyla çıkan yasalardan dolayı girmiştir.

Kaçağın önüne geçilmesi ancak adil bir vergi sistemi ile olur.

Bugün piyasada 50 bin liraya satılan telefonu siz kaçak olarak 20 bin liraya alıyorsanız kimse gidip de yasalı almaz.

Önce adaletli bir vergi sistemi.

Şimdi insanların parasını verdiği hatta garantisi bile devam eden telefonunu Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) istedi diye devlet 1 yılın sonunda kapatacak.

Gerçekten ayıp!

Bu adamlardan plaket alan milletvekili ve bürokratlar elinizi vicdanınıza koyun ve bir kez düşünün.

Çıkarttığınız kanunlar ve uygulamalar kime yarıyor? Bu ülkenin ve vatandaşlarının lehine mi yoksa size plaket veren bir avuç telefon ithalatçısına mı yarıyor?

Gerçekten yazık!

Bu ülkeye verdikleri zarar ve düşürdükleri komik durumun boyutu her geçen gün artıyor.

Siz hiç böyle bir yasayı dünyanın medeni bir ülkesinde görüp duydunuz mu?

Göremezsiniz çünkü o ülkelerde Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) gibi dernekler yok!