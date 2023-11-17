Montella: Arda'nın neler hissettiğini biliyorum

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Almanya maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Montella: Arda'nın neler hissettiğini biliyorum

Almanya ile yarın oynanacak hazırlık maçı öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısı düzenledi.

Montella'nın açıklamaları şu şekilde;

''ŞAMPİYONAYA YAVAŞ YAVAŞ YAKLAŞIYORUZ''
"Her şey yolunda. Biraz soğuk sadece ama alışmamız gerekiyor. Tarih dolu bir statta oynayacağız. Burada olduğumuz için mutluyuz. Bütün duygularımızı bastırdığımız dönemdeyiz. Şampiyonaya yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Milyonlarca Türk'ün olduğu yere gelip, onların bizi sevgiyle kucakladığını görmek mutluluk verici. İyi bir oyunla onları mutlu etmek istiyoruz. Bu tarz maçlarda doğru bir mix yapmamız gerekiyor. Sakatlarımız vardı, ayrılanlar oldu. Doğru bir karışımla 11'imizi belirleyeceğiz."

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI
Diri bir Arda'yı görebilecek miyiz?
''İnşallah görürüz. Kendisi de bu durumdan mutsuz. Dünyanın en iyi kulübüne gidiyorsunuz ama bu talihsiz olayı yaşıyorsunuz. Neler hissettiğini biliyorum. Çok sabırlı davranması gerekiyor.''

''GÜZEL BİR TEST OLACAK''
''Bizim için çok önemli bir maç olacak. Almanya çok güçlü bir takım. EURO2024'ü kazanabilecek takımlardan bir tanesi. Bizim için güzel bir test olacak. Burada çok fazla Türk var. Onları da gururlandırmak istiyoruz. Bu açıdan çok önemli bir karşılaşma.''

''SICAK BİR ATMOSFER BEKLİYORUM''
''Çok sıcak bir atmosfer bekliyorum. Kendi evimizde oynuyormuşuz gibi bir atmosfer hissedebiliriz. Bu yüzden bunun heyecanını yaşıyoruz.''

-"Yusuf Yazıcı çok komple bir futbolcu. Diğerlerine nazaran daha çok yönlü bir isim. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yusuf Sarı'nın nasıl bir futbolcu olduğunu biliyorum. Onun uluslararası seviyede oynaması gerektiğini düşündüğüm için çağırdım."

-"Milli takımdaki bütün futbolcular 11'de oynayabilecek kapasitede oyuncular. Bizim için önemli bir maç. Bu maçta görmemiz gereken futbolcular olacak. İyi bir hazırlık olarak görüyoruz Almanya maçını. Galler de bizim için çok önemli. Orada fiziksel bir maç olacak. Ona göre bir hazırlıkla oraya gideceğiz."

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