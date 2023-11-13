Arda Güler'in canına tak etti. Sakatlıkların ardından gözyaşlarına boğuldu

Real Madrid formasıyla maça çıkmadan peş peşe 3 kez sakatlanan Ada Güler artık isyan etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arda Güler'in canına tak etti. Sakatlıkların ardından gözyaşlarına boğuldu

Arda Güler; Fenerbahçe'de yakaladığı müthiş çıkışla Real Madrid'in dikkatini çekmişti.

Genç yetenek; 20 milyon Euro bonservis, 10 milyon Euro bonus karşılığında İspanyol devine transfer olmuştu.

Ancak 18 yaşındaki Arda Güler; Real Madrid formasıyla maça çıkamadan üst üste 3 kez sakatlandı.

Arda önce menisküs sakatlığı nedeniyle 59 gün boyunca sahalardan uzak kaldı ve 7 maç kaçırdı.

Ardından, sahalara geri dönemeden 33 günlük kas sakatlığı nedeniyle 7 maç daha kaçırdı.

Arda Güler, Vallecano ve Braga maçlarında kadroya girdikten sonra yeniden sakatlandı ve Carlo Ancelotti, 5-6 hafta sahalardan uzak kalabileceğini duyurdu.

Bu gelişmeler üzerine Real Madrid Kulübü, 6 yıllık kulüp doktoru Niko Mihic'in görevine son verdi.

Son sakatlığı sonrası gözyaşlarına boğulan Arda Güler, "Bu kötü şans! Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam... Hep aynı şeyler oluyor." ifadelerini kullandı.

Defensa Central'da yer alan haberin detayında Arda Güler'e 3. kez sakatlandığı açıklandığında gözyaşlarına boğulduğu da belirtildi.

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