Arda Güler neredeyse ağlayacaktı. İspanyollar’ın konuştuğu video tüyleri diken diken etti

Real Madrid’e transferi sonrası bir türlü sakatlıktan kurtulamayan Arda Güler İspanyol basınında yine gündemde.

KAYNAK: Haber Merkezi
Arda Güler neredeyse ağlayacaktı. İspanyollar’ın konuştuğu video tüyleri diken diken etti

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Braga’yi sahasında 3-0 yendiği maçta yaşanan bir an dikkat çekti.

Yedek kulübesinde oyuna girmeyi bekleyen Arda Güler Ancelotti’nin kararı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Ancelotti Arda Güler’le aynı yaştaki Nico Paz’ı oyuna aldığı anda kameralara yansıyan bir an İspanyol basınında gündem oldu.

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Arda’nın hüzünlü bakışlarını ekrana getiren İspanyol medyası “Arda Güler’in duygusal anları” başlığıyla videoyu paylaştı.

ARDA YERİNE PAZ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin, Arda Güler'in yaşadığı sakatlığın ardından, 18 yaşındaki genç yetenek Nico Paz'a şans vereceği öğrenildi.

İspanyol asıllı Arjantinli orta saha oyuncusu, hazırlık kampında da takımının Milan ve Manchester United ile oynadığı hazırlık maçlarında sonradan oyuna girdi ve performansıyla Ancelotti'yi etkilemişti.

Geçen sezon Real Castilla formasıyla 17 maç oynayan Nico Paz, 2 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

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