Montella, EURO 2024'te Türkiye'ye şans tanımadı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi favoriler arasında göstermedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Montella, EURO 2024'te Türkiye'ye şans tanımadı

Milli futbolcular Arda Güler (Real Madrid), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid) ve Enes Ünal (Getafe) ile görüşmek için İspanya'da temaslarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vicenzo Montella, flaş açıklamalarda bulundu.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) üst yerlere ulaşma hayali kurmak için anahtarın "çok çalışmak ve inanmak" olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, organizasyondaki favorileri arasında Türkiye'yi saymaması dikkat çekti.

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6 ÜLKE SAYDI, BİZİ UNUTTU​​​​​​​
Montella, "Fransa çok güçlü bir takım. Kazanmaya da alışık bir t​​​​​​​akım. Fransa kadar güçlü diğer bir takım İngiltere, Belçika ya da evinde oynama avantajına sahip Almanya gibi başka takımlar da söyleyebilirim. Eğer şampiyonaya katılmayı başarırsa İtalya, ya da tarihlerinde büyük hedeflere alışık Hırvatistan gibi takımlar" ifadesini kullandı.

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