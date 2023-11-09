A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçına çıkıyor

Ay-Yıldızlı ekibimiz, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Slovakya'yı konuk edecek.

KAYNAK: AA
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçına çıkıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ilk maçında bugün Slovakya'yı konuk edecek. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlacak.

Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, gruptaki ikinci maçında ise 12 Kasım Pazar günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın grubunda Slovakya ve İzlanda'nın yanı sıra Romanya bulunuyor.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar, Kasım 2023, Şubat ve Kasım 2024'te yapılacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek.

12 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:
Ayşegül Günay Aladağ, Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik, Ayşe Cora, Alperi Onar, Elif Bayram, Kuanitra Holingsvorth, Tilbe Şenyürek, Sinem Ataş, Meltem Yıldızhan, Esra Ural Topuz.

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