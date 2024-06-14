Montella'nın Gürcistan'ı şaşırtacak tercihini açıkladı

Ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bugün Almanya’da başlıyor…

Başka bir deyişle, dünyanın bütün gözü Almanya’ya çevrilecek ve bu futbol şöleninden varsa nasiplerine düşeni alacaklar…

Türkiye, bu uzun yolculuğa sıkıntılı başladı, ama sonunu iyi getirdi ve hedefe de İtalyan Montella ile ulaştı…

A Milli Takımımız, hafife alınacak bir grupta değil, güçlü takımların olduğu bir grupta yer aldı…

Türkiye, elemelerde hiç yenilgi yüzü görmeyen Portekiz’in yanı sıra Çekya ve Gürcistan ile F grubunda yarışacak…

Daha doğrusu bu gruptan çıkmak için ter dökecek…

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 1 ay sürecek futbol şöleninde hangi ülkenin ipi göğüsleyeceği merak edilirken, esas merak edilen ise Türkiye’nin bu turnuvada neler yapacağı…

Yukarıda da belirttiğim gibi kolay bir grup değil…

Türkiye Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya gelecek…

Kadro kurma noktasında Montella’nın çokta zorlanacağını düşünmeyenlerdenim…

Çünkü, elinde zengin bir turnuva kadrosu var…

Gürcistan maçında, tahtaya daha çok gençlerin isimlerini yazacağını düşünüyorum…

Bu gençlere abilik yapması noktasında Hakan Çalhanoğlu ile kaleci Mert’e ve Abdülkerim’e şans verebilir İtalyan Hoca…

Sol arkada Ferdi Kadıoğlu, sağ arkada ise Mert Müldür’ü görebiliriz…

Montella, en ileride Semih Kılıçsoy’a sağ ve sol önde ise Kenan Yıldız ile Barış Alpar Yılmaz’a şans verirse şaşırmam…

DÜNYA EKRAN BAŞINA KİLİTLENECEK

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 bugün ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak maçla başlıyor…

Bir ay boyunca tüm dünyada futbolseverleri ekran başına kilitleyecek şampiyona bugün Almanya’da başlıyor…

Turnuvanın ev sahibi Almanya, TSİ 22.00’de başlayacak açılış mücadelesinde Münih’teki Allianz Arena’da İskoçya ile karşı karşıya gelecek…

Muhteşem bir açılış olacağı kesin…

TRT’de önemli bir sınav verecek…

İnşallah futbolseverleri çileden çıkarmazlar.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Bu şampiyonada birçok yıldız futbolcuya, yeni yıldızlar da eklenebilir…

Türkiye ile aynı grupta yer alan Portekiz Milli Takımı, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo hedefine koşmak istiyor…

Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, bu sezon attığı 35 golle rekor kırması tesadüf değil…

“Ben hala Ronaldo’yım” mesajı veriyor…

Ronaldo’nın yanısıra, önümüzdeki sezon Real Madrid forması giyecek olan Fransız yıldız Mbappe’de bu turnuvada öne çıkacak isimlerden…

Örneğin bu turnuvanın en değerli oyuncularından birisi de, yine Real Madrid formasını taşıyan Jude Bellingham…

Real Madrid’in 20 yaşındaki İngiliz futbolcusu, 180 milyon avro piyasa değeriyle şampiyonada en büyük beklentiye sahip isimler arasında yer alıyor…

Avrupa’nın yıldızlarını bir tarafa bırakarak, kendi yıldızlarımıza ve yıldız adaylarımıza projektörleri çevirdiğimiz zaman, gözümüze ilk çarpan doğal olarak Arda Güler oluyor…

Real Madrid’in kendisinden çok şey beklediği Arda Güler’den Türk insanı olarak bizler de, çok umutluyuz…

Sadece Arda Güler’den mi?

Tabii ki değil…

Kenan Yıldız ve gerçek bir yıldız adayı…

Semih Kılıçsoy’da öyle ve geleceği parlak…

Orkun Kökçü’de beğendiğim ve geleceği parlak olan oyunculardan birisi…

Tek tek isimlerini saymak yerine, bizim takımımızda da önemli yıldız adayı oyuncular var…

Ferdi Kadıoğlu yıldız adayı değil, bana göre yıldız ve yıldızı daha da parlayacak bir oyuncu.