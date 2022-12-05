Türk bankaları çok yüksek risk altında. Moody's'ten korkutan döviz uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Ukrayna ve Türkiye gibi ülkelerde bankaların sermaye akışlarındaki sınırlamalardan, zayıf uluslararası rezervlerden ve yüksek seviyedeki döviz borçlarından kaynaklı "çok yüksek" bir risk ile karşı karşıya olduklarını öne sürdü.

Moody's bugün yayınladığı raporda, dolar cinsinden yüksek mevduatlar nedeniyle risk altındaki ülkeler olarak Belarus, El Salvador, Kırgızistan, Nijerya ve Tacikistan'ı sayarken, 39 gelişmekte olan ülkenin bankacılık sistemlerinde döviz mevduatlarının toplam mevduata oranlarının yüzde 10 ve üzerinde olduğunu vurguladı.

YEREL PARA BİRİMİ VURGUSU

Moody's Başkan Yardımcısı Eugene Tarzimanov yaptığı değerlendirmede, "Yüksek dolarizasyon yerel para birimi keskin şekilde değer kaybettiğinde çoklu problemlere neden oluyor. Bankalar hedge edilmemiş borçlulara verilen döviz cinsinden kredilerde temerrütlerde artışa karşı kırılgan hale geliyorlar, bu karlılıklara zarar veriyor ve bankaların likiditeleri ile sermayelerini de baskı altına sokabiliyor" dedi.

MAKROEKONOMİK KIRILGANLIKLAR

Moody's ayrıca Ermenistan, Gürcistan, Kenya ve Uganda'da makroekonomik kırılganlıklarını bankaları etkileyebileceğini belirtti. Raporda, "20 gelişmekte olan bankacılık sistemi yüksek veya çok yüksek döviz riski ile karşı karşıya" ifadeleri de yer aldı.