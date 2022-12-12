İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

Para ve altın piyasasında gözler Fed'in önümüzdeki ay açıklayacağı faiz kararına çevrilmişken, Fed'in politika faizini 50 baz puan artıracağı konuşuluyor.

Piyasaların bir bileni İslam Memiş de altın ve gümüş fiyatlarına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.

Memiş, şunları söyledi:

"Kasım ayına yükselişle başlayan altın ve gümüş fiyatları, aralık ayının ilk işlem gününde bu yükselişlerini sürdürdü. Yeni rekorla aralık ayının ilk işlem gününde fiyatlama gerçekleşti.

Altının ons fiyatı bin 800 dolar, gümüşün ons fiyatı 22,65 dolar seviyesine kadar yükselirken, altının gram fiyatı Kapalıçarşı piyasasında bin 81 lira, gümüşün gram fiyatı 13,77 lira seviyesine kadar yükseldi.

Bu yükselişlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında 50 baz puanlık faiz artırımı yapacağı beklentisi yüzde 80 fiyatlandığı için gerçekleşmeye başladı. 8 aydır baskı altında kalan altın ve gümüş fiyatları, yeni rekorlarını test edeceğini bekliyorum.

ALTININ YÜKSELİŞİ

Altın fiyatları ABD'de açıklanacak ve Fed'in gelecek haftaki faiz kararına ışık tutacak enflasyon verisi öncesi 4. günde de yükselişini sürdürdü.

Değerli metal, ABD Merkez Bankası'nın şahin tutumunda ılımlılaşma işaretleriyle son 5 haftada yüzde 10'dan fazla yükseldi.

ABD'de dün açıklanan veri, devam eden işsizlik maaşı başvurularının Şubat'tan beri en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi. Bu durum, istihdam piyasasının soğuduğuna ve işini kaybeden Amerikalıların yeni bir iş bulmakta zorlandığına işaret etti.

İşsizlik rakamının Fed'in faiz artış patikasını değiştirmesi beklenmezken bugün açıklanacak ÜFE verisiyle 13 Aralık'taki TÜFE verisi, bankanın para politikası patikası açısından önemli olacak.

Dünya Altın Konseyi Stratejisti Jonh Reade "Fed ve diğer merkez bankaları 'mucizevi bir yumuşak inişi' başaramazsa değerli metal için yılın ikinci yarısında daha olumlu bir zemin oluşabilir" değerlendirmesini yaptı.

Spot altının ons fiyatı erken saatlerde yüzde 0,5 artışla 1,797 dolardan işlem görmesinin ardından 1,792 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Gümüş ve platin de yükselirken paladyum yatay seyrediyor.

"ALTIN VE GÜMÜŞ ZİNCİRLERİNİ KIRDI"

Gram altın fiyatında bin 90 lira direnç seviyesi, devamında bin 100'lü rakamları konuşmaya devam edeceğiz. Gümüşün gram fiyatında 14 lirayı direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Altının ons fiyatında bin 830 dolar, gümüşün ons fiyatında 23 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak kısa vade için takip edeceğiz.

Ancak elinde altın bulunduran altın yatırımcısı satış için kesinlikle acele etmemeli. Yeni rekorlar bundan sonra başlayacak. Altın ve gümüş fiyatları zincirlerini daha yeni kırdı.

Bundan sonra yükselişlerin başlayacağı bir dönem olacağı için altın ve gümüş fiyatlarında yeni rekorlar yolda. bin 100'lü rakamları konuşacağız, 2023 yılı itibarıyla bin 280, bin 300, bin 450 rakamlarını konuşmaya devam edeceğiz.

"ALTIN BUNDAN SONRA DÜŞMEZ"

Aralık ayı içerisinde herhangi bir jeopolitik risk olmazsa, Çin'deki olaylar biraz daha farklı boyutlara gitmezse bu 2023 yılındaki hedeflerimiz daha önceye de gelebilir. Altın alacak olan, düğünü olan, parası kenarda hazır olan vatandaşların elini hızlı tutması gerekiyor.

Altın fiyatları artık bundan sonra gerilemez. Teknik olarak düzeltmeler zaman zaman yapabilir ama çok da gerilemesi beklenmiyor. Ons altında bin 800 dolarları gördük. Bundan sonra bin 830, bin 860, bin 870 seviyelerini takip etmeyi sürdüreceğiz. 8 aylık esaretin artık yerini yükselişe bıraktığını söyleyebilirim."