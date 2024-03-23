Moskova’daki saldırıdan teröristlerin gözü önünde gizlenerek kurtuldular. İşte hayatlarını kurtaran o detay

Serkan Talan
Moskova’daki saldırıdan teröristlerin gözü önünde gizlenerek kurtuldular. İşte hayatlarını kurtaran o detay
Moskova’da 115 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından 2 kişinin teröristlerin gözü önünde gizlenerek kurtulduğu ortaya çıktı. O sırada teröristler ufak bir detayı fark etseydi 2 kişi daha hayatını kaybedebilirdi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonuna düzenlenen silahlı terör saldırısında 115 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD’in üstlendiği belirtilirken Moskova yönetimi 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlardan 4’ünün saldırı ile doğrudan bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki saldırıya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği ve anlık bilgilendirmeler aldığı bildirdi.

SALDIRIDAN BÖYLE KURTULDULAR

Moskova’yı kana bulayan saldırı ile ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Konser salonuna giren maskeli ve silahlı saldırganlardanlar etrafa ateş ederken 2 kişi saklanmaya çalıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda bir kişinin arkadaşını sürükleyerek bir sütunun arkasında saklanması dikkat çekti. Teröristlerin gözü önünde gizlenerek kurtulanlar ölümden son anda kurtuldu.

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