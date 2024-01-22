MOSSAD ajanlarının Türkiye'deki para ağı deşifre oldu. Suriyeli ve Filistinli birçok ajan yakalanmıştı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Ocak’ta MOSSAD casuslarına yönelik yaptığı operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı.

Ekipler şüphelerin izine MOSSAD ajanlarından yurt dışında özel casusluk eğitimi alan tutuklanan Muhammed Salhab aracılığıyla ulaştı.

3 yıl önce tutuklnan Salhab'ın hesap hareketleri incelendi..Salhab'a para gönderen birden fazla MOSSAD ajanı ve kuryesinin Türkiye'de para gönderdiği ağ deşifre oldu.

Salhab'a para gönderen Mark Consul, Alexandru Dorin Siretean ve Ahmad Kilany müstear isimli Mossad yöneticilerinin olduğu ortaya çıktı.

İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi'nin 46 şahısla telegram ve whatsapp uygulamaları, sosyal medya hesapları üzerinden iş ilanları vermek suretiyle temas sağladı.

Şüphelilere, Western Union, Havala, Moneygram aracılığıyla farklı ülkelerden ödemeler gerçekleştirildi.

Mossad'ın ajan temin etmede kullandığı yerlerden bir tanesi Facebook gruplarındaki Arap vatandaşların iş aradığı sayfalar oldu. Maddi zorluk çeken kişileri dolar ve euro bazında tekliflerle ağına düşürüyor.

İNGİLİZCE ÖĞRENME PROGRAMI

Mossad'ın Türkiye'de yaşayan Arap asıllı kişileri İsrail adına casusluk yapmak için ikna ettikleri yerlerden bir tanesi de Speaky isimli yabancı dil öğrenme programıydı.

34 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

MİT'in düzenlediği operasyonda 46 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı. 12 şüpheli ise firari.

34 şüpheliden 15'i tutuklandı. 8'i hakkında ise sınır dışı kararı verildi.