Moto-kurye akaryakıt zammına böyle isyan etti: Al benzini kendin çalış

Çorum’da İnönü Caddesi üzerinde bulunan lokantaların olduğu bölümde bir moto-kurye, akaryakıt zamlarına tepki göstererek "Al bu bidon benzini, kendin çalış. Al, başımın gözümün sadakası olsun” diye isyan etti.

KAYNAK: ANKA
Moto-kurye akaryakıt zammına böyle isyan etti: Al benzini kendin çalış

Çorum’da İnönü Caddesi üzerinde, lokantaların olduğu bölümde bir moto-kurye, akaryakıt zamlarına tepki gösterdi.

Olay dün gece saatlerinde Çorum İnönü Caddesi’nde, dürüm lokantalarının olduğu bölgede yaşandı. Bir dürümcü ile moto-kurye arasında akaryakıta gelen zamlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, caddeye taşındı.

Akaryakıt zamları nedeniyle para kazanamadıklarına tepki gösteren moto-kurye, “Al bu bidon benzini, kendin çalış. Al, başımın gözümün sadakası olsun” diye bağırdı. Bir bidon benzini yere dökerek ateşe veren moto-kurye, daha sonra yine motosikletine binerek, uzaklaştı.

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