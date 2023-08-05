Moto-kurye akaryakıt zammına böyle isyan etti: Al benzini kendin çalış

Çorum’da İnönü Caddesi üzerinde, lokantaların olduğu bölümde bir moto-kurye, akaryakıt zamlarına tepki gösterdi.

Olay dün gece saatlerinde Çorum İnönü Caddesi’nde, dürüm lokantalarının olduğu bölgede yaşandı. Bir dürümcü ile moto-kurye arasında akaryakıta gelen zamlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, caddeye taşındı.

Akaryakıt zamları nedeniyle para kazanamadıklarına tepki gösteren moto-kurye, “Al bu bidon benzini, kendin çalış. Al, başımın gözümün sadakası olsun” diye bağırdı. Bir bidon benzini yere dökerek ateşe veren moto-kurye, daha sonra yine motosikletine binerek, uzaklaştı.