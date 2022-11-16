Sert kayaya çarpan oto hırsızı neye uğradığını şaşırdı

İstanbul Esenyurt’ta pazar günü 04.00 sıralarında Emir Aksakal lüks aracını sokağa park ederek evine gelip balkonda oturmaya başladı.

Aksakal, balkonda oturduğu sırada bir cam kırılma sesi duydu. Aracına hırsızların girdiğini fark eden Emir Aksakal, hemen odasına giderek kurusıkı tabancasını aldı. Tekrardan balkona gelen Aksakal, hırsızı korkutmak için havaya ateş açtı.

POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİ

Daha öncesinde de benzer hırsızlıklar başına geldiği için o anları cep telefonu ile kayıt altına alan Aksakal, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, şahsı 10 dakika sonra yakalarken, yaşanan o hırsızlık anları araç sahibinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

"7-8 EL ATEŞ ETTİM"

Yaşanan olay hakkında konuşan araç sahibi Emir Aksakal, "Sabaha karşı 04.00 sıralarıydı. Lüks marka aracım sokakta park halindeydi. Balkonda oturuyordum ve cam kırılma sesi duydum. Hemen odama gidip silahımı aldım ve havaya uyarı amaçlı 7-8 el ateş ettim" dedi.

"2-3 KEZ ARACIMIZ SOYULDU"

Aksakal, "Şahıs hemen kaçmaya başladı. Bende polis ekiplerine haber verdim. Aradan 10 dakika gibi bir süre geçmeden polis ekipleri beni aradı ve ‘Bir şahıs yakaladık, şahsı tespit edebilir misin?’ dediler. Daha önce de 2-3 kez bu şekilde aracımız soyuldu. Son zamanlarda biliyorsunuz ki araçların gösterge panellerini çalıyorlar. Artık deneyimli olduğum için videoya çekmek aklıma geldi" ifadelerini kullandı. (AA)