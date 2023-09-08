Akaryakıt fiyatlarına büyük zam. Yüzde 52 Türkiyesi günaydın

Enerji Günlüğü'nün haberine göre, zamla yatıp zamla kalkmaya devam ediyoruz. Hükümetin bütçe açığını kapatmak için en büyük kozu olan alkollü içecekler, sigara ve akaryakıta zamlar aralıksız sürüyor.

Bugün de güne siyah akaryakıt olarak bilinen yüksek kükürtlü fuel oi, kalyak ve fuel oil'e zam yapıldı. Yüksek kükürtlü fuel oil fiyatı 1 lira 64 kuruş, kalyakın fiyatı 1 lira 34 kuruş ve fuel oil fiyatında 91 kuruş zam yapıldı.

Fiyatlardaki artışla beraber, İstanbul'un Avrupa Yakası’nda 1 litre kalyak fiyatı 28 lira 61 kuruşa, fuel oilin fiyatı 24 lira 53 kuruşa, yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 21 lira 94TL kuruşa yükseldi.