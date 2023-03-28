Motorola Edge 40 ve 40 Pro’nun teknik özellikleri sızdırıldı

Bir süredir merak edilen Moto Edge 40 ve Moto Edge 40 Pro'nun Moto X40 olması bekleniyordu. Merakları sona erdirmek isteyen bir kaynak Motorola Edge 40 ve 40 Pro’nun tüm teknik özelliklerini sızdırdı.

MySmartPrice, yakında çıkacak olan Moto Edge 40 ve Edge 40 Pro’nun tüm özelliklerini duyurdu.

Pro versiyonun güçlenmiş bir Moto X40 olacağı söyleniyor. Vanilya model ise serinin daha uygun fiyatlı modeli olarak piyasaya sürülecek.

MOTO EDGE 40 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Motorola Edge 40 Pro, 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama ile gelecek. İşlemcisinde ise Snapdragon 8 Gen 2 SoC kullanılacak. Ek olarak cihaz Full HD+ çözünürlük, HDR10+, Dolby Vision ve DCI-P3 renk gamı desteğine sahip 6,67 inç kavisli POLED ekrana sahip. Panelin 1300 nit pik parlaklığa ulaştığı ve 165Hz yenileme ve 360Hz dokunmatik örnekleme barındırdığı da söylentiler arasında yer alıyor.

MOTO EDGE 40 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kamera kısmında akıllı telefon optik görüntü sabitleme (OIS) ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana arka kamera, 50 MP ultra geniş ve 2x optik yakınlaştırmalı 12 MP portre lense sahip olacak. Ön kısımda ise 60MP ön kamera eşlik edecek. Ayrıca iki tarafında da Corning Gorilla Glass Victus ile korunan cihaz, IP68 sertifikasına sahip. Moto Edge 40 Pro, 125W kablolu, 15W kablosuz ve 5W ters şarj desteği sunan 4600 mAh batarya ile gelecek.

Ekran: 6,67 inç POLED

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 SoC

Bellek: 12GB

Depolama: 256GB

Kamera: 50 MP arka kamera, 60 MP ön kamera

Batarya: 4600 mAh- 125W hızlı şarj, 15W kablosuz, 5W ters şarj desteği

MOTO EDGE 40 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Moto Edge 40’ın ise, 8 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 depolamaya sahip olacağı ifade edildi. MediaTek Dimensity 8020 SoC işlemciyle gelecek olan cihaz, 4400 mAh batarya sunuyor. Ayrıca 68W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği sunuyor. Cihazın 144 Hz yenileme hızı, HDR10+ ve 1200 nit tepe parlaklığı ile 6,55 inç Full HD+ pOLED ekranla gelmesi bekleniyor.

Kamera tarafında ise cihaz, OIS destekli 50MP f/1.5 ana kamera ve 120 derecelik görüş alanına sahip 13MP ultra geniş sensör barındırıyor. Ön tarafta ise 32 MP ön kamera bulunuyor. Cihaz, IP68 sertifikası alacak ve Lunar Blue, Nebula Green, Eclipse Black ve Magenta renklerinde kullanıma sunulacak.

Ekran: 6,55 inç POLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 8020 SoC

Bellek: 8GB

Depolama: 256GB

Kamera: 50 MP arka kamera, 32 MP ön kamera

Batarya: 4400 mAh- 68W hızlı şarj, 15W kablosuz