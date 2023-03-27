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Samsung abarttı: Bu cihaz tam üç kez katlanabilecek

Katlanabilir telefon pazarının lideri olan Samsung yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bu cihazın üç kez katlanabileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 12:37
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Samsung'un yeni akıllı telefonu üç kez katlanabilecek

Samsung abarttı: Bu cihaz tam üç kez katlanabilecek
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Güney Koreli telefon üreticisi Samsung Galaxy Fold ile birlikte ilk kez katlanabilir telefonlar pazarına girdi. Bu modeliyle de marka liderlik zirvesine ulaştı.

Samsung, şimdilerde yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Birkaç yıl önce Galaxy Tri-Fold ismini verdiği ve ekranı üçe katlanan yeni bir akıllı telefon patenti alan şirket, şimdi bu telefonu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

SAMSUNG'DAN ÜÇE KATLANAN TELEFON

Gelen bilgilere göre Samsung, 2023 yılı için üç kez katlanabilen yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor.

CES 2023 fuarında üç kez katlanabilen Tri-Fold konsepti ile karşımıza çıkan şirket, bu konudaki çalışmalara hız vermiş durumda.

Samsung Tri-Fold, CES’te sergilenen konsepte benzer şekilde çift menteşeli ve üç parçalı bir tasarım ile karşımıza çıkacak.

Öte yandan ekran altı kameranın kullanılacağı ve buna 3'lü arka kamera kurulumunun da eşlik edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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