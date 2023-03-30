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Motorola Edge 40 render görüntüsü sızdı

Motorola Edge 40 modelinin render görüntüleri ortaya çıktı. Cihaza dair teknik özellikler de paylaşıldı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 11:24
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Motorola Edge 40'ın tasarımı belli oldu

Motorola Edge 40 render görüntüsü sızdı
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Motorola Edge 40 modelinin tasarımının render görüntüleri internet ortamında paylaşılmaya başlandı.

Motorola, Edge 40 ve Edge 40 Pro olmak üzere iki farklı model ile satışa sunulacak.

Sızdırılan bilgilere göre şirket, standart modelinde MediaTek tarafından üretilen Dimensity 8020 işlemciye yer verecek. TSMC 5nm üretim sürecinden geçen Dimensity 8020 işlemcide 4 adet 2.75GHz Cortex A78 ve 4 adet 2GHz Cortex-A55 çekirdek yer alacak.

İŞTE CİHAZIN BİLİNEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekranın 6.55 inç HD Plus ile tanıtılacağı belirtilirken ayrıca kavisli olacağı söyleniyor. Bununla birlikte, cihazda 144Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panel bulunacak.

Şirket, Edge 40 modelinde LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojilerini kullanacak. Cihazın 8 GB RAM, 128/ 256 GB depolama seçenekleriyle tanıtılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

İkili kamera dizilimine sahip olan cihazda 50 Megapiksel OIS destekli ana kamera ve 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön kamerada ise 32 Megapiksel lens bulunuyor.

Akıllı telefon, 68W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj teknolojilerine sahip 4.400 mAh batarya ile tanıtılacak. 

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