Samsung mu Apple mı daha çok tercih ediliyor

2022 premium akıllı telefon pazarına ilişkin istatistikler Counterpoint Research tarafından yayınlandı.

küresel akıllı telefon satışları bir önceki yıla göre yüzde 12 düşmesine rağmen, premium segment aynı dönemde yüzde 1'lik bir artış yaşadı.

LİSTENİN ZİRVESİNDE APPLE VAR

Premium akıllı telefonlara olan talep önemli ölçüde artarken, Apple'ın başı çekiyor, Samsung ise 2’inci sırada yer aldı.

Apple’ın, premium akıllı telefon pazarındaki satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 6 artırarak segmentteki toplam satışların 4’te 3’ünü elde etiği görülüyor. iPhone üreticisi, Huawei'nin Çin'deki satışlarının azalmasından yararlanırken, Samsung ise 2022'de yıldan yıla (YoY) satışlarda yüzde 5'lik bir düşüşle geride kaldı.