Motorola'nın hangi cihazları Android 13 güncellemesi alacak

Google, yeni Android 13 sürümünü Pixel modellerine dağıtmaya başladı.
Akıllı telefon üreticisi Motorola, Android 13 alacak telefonlarının bir listesini paylaştı. Güncellemeyi alacak ilk 10 akıllı telefon modelini resmi web siresi üzerinden açıkladı.
ANDROİD 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK MOTOROLA MODELLERİ
Motorola Edge+ (2022)
Motorola Edge (2022)
Motorola Edge 30 Pro
Motorola Edge 30
Moto G Stylus 5G 2022
Moto G 5G 2022
Moto G82 5G
Moto G62 5G
Moto G42
Moto G32
Listede yer alan Motorola modellerinin Android 13 güncellemesine ne zaman kavuşacağı henüz bilinmiyor.
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