﻿Motosikletiyle demir profil taşıdı

Esenyurt-Beylikdüzü TEM bağlantı yolunda motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi görenleri hayrete düşürdü.
Motosikletiyle iki uzun demir profil taşıyan sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.
Trafikte yaşanan tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (İHA)
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