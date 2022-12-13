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Motosikletiyle demir profil taşıdı

İstanbul'da otoyolda motosikletiyle iki uzun demir profil taşıyan sürücü trafiği tehlikeye soktu. Trafikteki tehlikeli anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 20:36
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Motosikletle taşınan demir profil trafiği tehlikeye soktu

Motosikletiyle demir profil taşıdı
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Esenyurt-Beylikdüzü TEM bağlantı yolunda motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi görenleri hayrete düşürdü.

Motosikletiyle iki uzun demir profil taşıyan sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Trafikte yaşanan tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (İHA)

 

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