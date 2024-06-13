Mourinho Galatasaray'ı karıştırdı

Fenerbahçe’ye imza atmasıyla gündemden düşmeyen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili her gün yeni detay ortaya çıkıyor.

GALATASARAYLI YILDIZLARI ARADI

Hem imza atmadan önce hem de imza attıktan sonra Türk futbolu ile ilgili araştırmalarını sürdüren deneyimli teknik adam bu süreçte 5 Galatasaraylı yıldızı aradı.

OLIVEIRA NDOMBELE VE SANCHEZ İLE FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Roma döneminden Sergio Oliveira Tottenham’dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez ile görüşen Mourinho fikir alışverişinde bulunuyor.

VINICIUS VE AURIER DÖNMEDİ

Tottenham döneminden eski öğrencileri olan Carlos Vinicius ve Serge Aurier’in ise Mourinho’nun telefonunu açmadığı iddia edildi.

TARAFTARLAR RAHATSIZ OLDU

Mourinho'nun bu hamlesi ve oyuncuların onunla konuşması sosyal medyada bazı sarı-kırmızılı taraftarları rahatsız etti.