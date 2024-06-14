LGS'de çıkan soru davalık oldu

İstanbul'da bir ortaokul öğrencisi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında karşılaştığı bir sorunun cevabının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hatalı olarak ilan edildiğini iddia ederek, yürütmeyi durdurma talebiyle yargıya başvurdu. Öğrenci, Fen Bilgisi dersine ait sorunun doğru yanıtının yanlış açıklandığını belirterek Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açma sürecini başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akşemsettin Ortaokulu'nda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Ali Taha Genç, 2 Haziran tarihinde gerçekleştirilen merkezi sınavda yaşanan bu durumun düzeltilmesi için hukuki yollara başvurduğunu ifade etti. Genç, konuyla ilgili olarak Ankara 8. İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın detaylarını ve bu süreçte yaşadıklarını kamuoyu ile paylaştı.

İZLEDİĞİ VİDEO SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

LGS sonuçlarını değerlendiren bir öğrenci, MEB'in yayınladığı cevap anahtarında kendi cevabının yanlış işaretlendiğini fark etti. Fen Bilgisi dersinin 13. sorusunda hata yaptığını düşünen öğrenci, konuyu derinlemesine inceledi. Fizik öğretmenleriyle görüş alışverişinde bulunduktan sonra, ODTÜ Fizik Bölümü'nden bir akademisyenin Youtube'da yayınladığı videoda kendi seçeneğinin doğru olduğunu fark ettiği ileri süren Genç, bu gelişmeyi ailesiyle paylaştığında avukat babası Aziz Genç'le dava açmaya karar verdi.

"YA SORUYU İPTAL ETSİNLER YA DA..."

Genç bir öğrenci, sınav sistemini eleştirerek, yanlış cevapların puanını önemli ölçüde düşürdüğünü belirtti. Öğrenci, "480 puanla alan bir okula 475 ile giremem. 360-370 puan alan bir kişiye belki 5 puanın çok etkisi olmaz. Full yapan birinin bu soruyu yanlış yaptığını düşünün, 495 ile 500 puan arasında dağlar kadar fark var. Bir sorunun etkisi büyük." dedi. Kendi hesaplamalarına göre sınavda 86 doğru ve 4 yanlış yapan Genç, hedeflediği okulların Vefa ve Pertevniyal Lisesi olduğunu söyledi ve "Cevabın A şıkkı olarak değiştirilmesini veya sorunun iptal edilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇILDI

Avukat Mevlüt Polat, müvekkili adına açtıkları yürütmeyi durdurma davasının sürecini aktararak, mahkemenin tüm dosyayı inceledikten sonra son kararı vereceğini belirtti. Polat, yürütmeyi durdurma kararının, işlemin geçici olarak durdurulması anlamına geldiğini ve mahkemenin kısıtlı zaman içinde nihai karara varmasının zor olduğunu ifade etti. Ayrıca, eğer mahkeme kararı kısa sürede verilirse, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ilgili soruyu sınavdan çıkarma ya da tüm öğrencilere doğru olarak değerlendirme yapma ihtimali bulunduğunu dile getirdi. Polat, yürütmeyi durdurma kararının, hukuki anlamda sorunun hiç gündeme gelmemiş sayılacağını vurguladı.

SORUNUN DOĞRU YANITI C ŞIKKI OLARAK AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı cevap anahtarında, bir işçinin, eşit aralıklarla bölünmüş ve her noktasında aynı ağırlığa sahip bir tahtayı, tavana ve tahtaya bağlı makaralar yardımıyla taşıdığı görsel içeren 13. Fen Bilimleri sorusunun doğru cevabı 'C' şıkkı olarak belirlendi. İşçilerin, esnemeyen bir ipi kullanarak tahtayı yatay bir denge içinde tuttuğu bu sistemde, makaraların ve bağlı oldukları çubukların ağırlıkları ile sürtünme kuvvetleri dikkate alınmıyor.

Soruda, tahtanın yalnızca başlangıç ve bitişte yatay dengede kalacağı şekilde, en az kuvvet uygulayarak belirli bir yüksekliğe çıkarılması gerektiği ifade ediliyor. Bu durum, fiziksel prensiplerin eğitim materyallerinde nasıl uygulamalı olarak ele alındığının bir örneğini teşkil ediyor.

İŞTE DAVA AÇILAN SORU

I. İşçiler ipi aynı anda çekmeye başlamıştır.

II. İşçilerin işlem boyunca çektikleri ipin uzunlukları birbirine eşittir.

III. İşçilerin başlangıçta ve son durumda ipe uyguladıkları kuvvet tahtanın ağırlığından küçüktür.

Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III