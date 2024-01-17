Mourinho takımları haraca bağlamış. Aldığı tazminatlar 'yok artık' dedirtti

Serie A ekiplerinden Roma yaşanan kötü sonuçların ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İtalyan ekip yapılan anlaşma sonucu Mourinho’ya 3.5 milyon Euro tazminat ödeneceğini açıkladı.

Çalıştırdığı son 6 kulübün beşinden tazminat alarak ayrılan Portekizli teknik adamın kazandığı para dudak uçuklattı.

Mourinho 2007 yılında Chelsea'den 20.9 milyon Euro, 2013 yılında Real Madrid'den 19.7 milyon Euro, 2015 yılında yeniden Chelsea'den 14.7 milyon Euro, 2018 yılında Manchester United'dan 19.7 milyon Euro ve 2021 yılında ise Tottenham Hotspur'dan 20.9 milyon Euro tazminat geliri elde etmişti.