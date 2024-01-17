Mourinho takımları haraca bağlamış. Aldığı tazminatlar 'yok artık' dedirtti

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho takımları haraca bağlamış. Aldığı tazminatlar 'yok artık' dedirtti
Son olarak Roma'dan gönderilen Jose Mourinho'nun ayrıldığı takımlardan aldığı tazminatlar dudak uçuklattı.

Serie A ekiplerinden Roma yaşanan kötü sonuçların ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İtalyan ekip yapılan anlaşma sonucu Mourinho’ya 3.5 milyon Euro tazminat ödeneceğini açıkladı.

Çalıştırdığı son 6 kulübün beşinden tazminat alarak ayrılan Portekizli teknik adamın kazandığı para dudak uçuklattı.

Mourinho 2007 yılında Chelsea'den 20.9 milyon Euro, 2013 yılında Real Madrid'den 19.7 milyon Euro, 2015 yılında yeniden Chelsea'den 14.7 milyon Euro, 2018 yılında Manchester United'dan 19.7 milyon Euro ve 2021 yılında ise Tottenham Hotspur'dan 20.9 milyon Euro tazminat geliri elde etmişti.

İlgili Haberler
Yüksel Yıldırım: Ryan Kent, Joshua King ve Miha Zajc'ı istedik
Yüksel Yıldırım: Ryan Kent, Joshua King ve Miha Zajc'ı istedik
Murat Kurum 4 saniyede 2 gaf yaptı: Beşiktaşspor ve Hasan At
Sivasspor'dan Premier Lig'in yolunu tutan Yunus Emre Konak ilk haftasında sezonu kapattı
Galatasaray yeni sponsorunu duyurdu
Galatasaray yeni sponsorunu duyurdu
Fenerbahçe'ye adım adım: Çağlar Söğüncü İstanbul'a bekleniyor
Fenerbahçe'ye adım adım: Çağlar Söğüncü İstanbul'a bekleniyor
Son Haberler
Üniversiteye hazırlık testi değil PKK'ya katılım testi. Atatürkçü öğretmenleri işten attıracağınıza bunlara bakın Gündem
Üniversiteye hazırlık testi değil PKK'ya katılım testi. Atatürkçü öğretmenleri işten attıracağınıza bunlara bakın
Hatay’da sağanak nedeniyle 10 bin dekar arazi su altında kaldı Gündem
Hatay’da sağanak nedeniyle 10 bin dekar arazi su altında kaldı
Baskında 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi Gündem
Baskında 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi
Dilek Taşı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?
Öğle arasında Biberiye yemek nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Öğle arasında Biberiye yemek nelere iyi gelir
Doruk Un yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek Ekonomi
Doruk Un yeni yatırımlarla büyümesini sürdürecek
Fiat’tan hayat kurtaran uygulama. Devreye giren Connect uygulama hayati önem taşıyor Gündem
Fiat’tan hayat kurtaran uygulama. Devreye giren Connect uygulama hayati önem taşıyor