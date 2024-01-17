Yüksel Yıldırım: Ryan Kent, Joshua King ve Miha Zajc'ı istedik

Samsun Haber sitesinin derlediği bilgilere göre; İsviçre Federal Mahkemesi, Samsunspor'a önce FIFA, ardından CAS tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar CAS, FIFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi. Samsunspor'a verilen iki dönem transfer yasağını erteleyen kararla Karadeniz ekibinin devre arasında transfer yapabilmesinin yolu açıldı. Kırmızı beyazlı kulübe verilen transfer yasağı ise 2023-2024 sezon sonu ve 2024-2025 sezon başında uygulanacak.

İsviçre Federal Mahkemesi'nin kararını olumlu bulduklarını ifade eden Yıldırım şunları söyledi: ‘Karar, bize verilen iki dönem transfer yasağını kaldırmıyor, erteliyor. Bu da bizim bu dönem transfer yapabilmemizin yolunu açıyor.

Hem bu sezon hem de gelecek sezon için kadro ile ilgili eksikleri, ihtiyaçları giderebilmek için bir fırsat doğdu, değerlendireceğiz.’

Ligin ikinci yarısı için takımını güçlendirmek isteyen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yasağı ertelenmesi sonrası transferde ilk rotayı Fenerbahçe'ye çevirdi.

"Batshuayi ile ilgilenmedik"

Başkan Yıldırım’ın transferde ilk olarak Batshuayi’yi istediği ve yıldız oyuncu için Fenerbahçe ile temasa geçtiği iddia edilmişti. Fakat başkan istediği oyuncuları tek tek açıkladı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, katıldığı Spor Saati programında Batshuayi ile ilgilenmediklerini söyledi.

"Kent, King ve Zajc'ı istedik"

Kırmızı beyazlı ekibin Başkanı Yıldırım,"Michy Batshuayi’den ziyade sarı lacivertli takımdan Ryan Kent, Joshua King ve Miha Zajc istedik fakat oyuncular gelmek istemiyor. İkna edebilmek için çabalayacağız ancak oyuncuların Avrupa'dan ciddi talipleri var. Bu transferlerde zor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Markus Gisdol, Nwakaeme'yi veto etti

Yüksel Yıldırım, Nwakaeme ile görüşme gerçekleştirdiğini ancak, teknik direktör Markus Gisdol sisteme uymadığı için yıldız oyuncu transferini veto etti.

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Anthony Nwakaeme hakkında da konuşan Yıldırım, "Üç kez Nwakaeme ile görüştük, o ara Trabzonspor Kulübü de ilgileniyordu. Biz daha sonra transferden çekildik. Şu anda kaç para olduğunu, ne olduğunu gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Nwakaeme'yi herkes beğenir ama bakıyoruz hoca diyor ki ön sisteme uyacak bir oyuncu değil, geri gelmiyor diyor. İleride çok iyi, gol atar attırır, şu bu ama hocanın sisteminde futbolcu koşsun, geri gelsin" dedi.