Galatasaray yeni sponsorunu duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Erkek Futbol Takımı için Yünsa ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz katıldı. Yapılan anlaşma ile birlikte Yünsa sarı-kırmızılıların kol sponsoru oldu.

İmzaların atılmasından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü olarak Yünsa ile yaptığımız sponsorluk anlaşmasının imza töreni için bir aradayız, Yünsa, futbol takımımızın bu sezon oynayacağı maçlarda formalarımızın sağ kolunda yerini alacaktır, Yünsa, hepimizin bildiği gibi tekstil sektörünün lider firması, Galatasaray gibi her zaman liderliğe oynamış bir dünya markasının Yünsa markasıyla yan yana gelmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum, bizimle aynı hayallere ve aynı vizyona sahip markalarla zafer yolculuğumuza devam edeceğiz, bu anlaşma için Sayın Mustafa Sürmegöz şahsında Yünsa ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bu sponsorlukla birlikte sporun birleştirici gücüne katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmengöz ise, "Ülkemizin en seçkin kulüplerinden Galatasaray ile tekstil sektörünün lideri Yünsa sponsorluğunun imza töreninde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum, Galatasaray Spor Kulübü’nün eski kongre üyesi olarak da bu sponsorluğun gururunu ayrıca hissediyorum, futbolun ülkemiz ve insanımız için ne denli önemli olduğunun farkındayız. Yünsa olarak, biz de bu değerli sponsorlukla sporun birleştirici gücüne katkı sunmanın ayrıcalığını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kupasını getireceğini inandıklarını söyleyen Sürmengöz ayrıca, "Yünsa, yünlü dokuma kumaş sektöründe Avrupa’da tek çatı altındaki en büyük üretici konumundadır; dünyada ise ilk beşte yer almaktadır, hedefi 2030 yılında yünlü dokuma kumaş üretiminde dünya lideri olmaktır, Galatasaray Futbol Takımımızın hedefleri de Yünsa’dan farklı değil. UEFA Kupası’nı ülkemize kazandıran Galatasarayımızın Şampiyonlar Ligi kupasını da ülkemize getireceğine yürekten inanıyorum, böyle somut hedeflerin hem iş dünyasında hem de spor ve sanatta ülkemizi çok daha aydınlık bir geleceğe taşımak için son derece dönemli bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum, bu açıdan Yünsa olarak iş birliğimizin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum, Galatasaray’ın hayali Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmak, Yünsa’nın hayali de dünya şampiyonu olmak, her iki kurumun da hayallerine en kısa sürede ulaşması diliyorum” dedi.