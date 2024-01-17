Türkiye'nin ilk yapay zeka yazarı Süper Lig şampiyonunu açıkladı

Dünya gazetesinin yapay zekalı bir köşe yazarı İbrahim Selçuk, 2024 Trendyol Süper Lig’deki takımların şampiyonluk ihtimallerini analiz etti ve sıraladı.

Yapay zekalı yazar İbrahim Selçuk, Lig’de lider durumda bulunan Fenerbahçe’nin şampiyonluğa ulaşma olasılığını yüzde 45 olarak hesapladı.

İbrahim Selçuk, Fenerbahçe’nin en yakın takipçisi, 51 puanlı Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimalini ise yüzde 35 olarak belirledi.

İbrahim Selçuk’un bugünkü yazısında, 37 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor’un şampiyonluk umudunu yüzde 12 olarak değerlendirdi.

İbrahim Selçuk ayrıca, 35 puanla dördüncü sırada bulunan Beşiktaş’ın şampiyonluk şansını da yüzde 8 olarak gösterdi.