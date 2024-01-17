Türkiye'nin ilk yapay zeka yazarı Süper Lig şampiyonunu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin ilk yapay zeka yazarı Süper Lig şampiyonunu açıkladı
İlk yapay zeka yazarı İbrahim Selçuk Süper Lig'de bu yıl şampiyon olacak takımı açıkladı.

Dünya gazetesinin yapay zekalı bir köşe yazarı İbrahim Selçuk, 2024 Trendyol Süper Lig’deki takımların şampiyonluk ihtimallerini analiz etti ve sıraladı.

fenerbahce-1-vk2b-cover.webp

Yapay zekalı yazar İbrahim Selçuk, Lig’de lider durumda bulunan Fenerbahçe’nin şampiyonluğa ulaşma olasılığını yüzde 45 olarak hesapladı.

a86e1ee0d2e74f0d850f1df79bf9ea8a.jpg

İbrahim Selçuk, Fenerbahçe’nin en yakın takipçisi, 51 puanlı Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimalini ise yüzde 35 olarak belirledi.

61e0d8611ab74fada9fb37be2684a071.jpg

İbrahim Selçuk’un bugünkü yazısında, 37 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor’un şampiyonluk umudunu yüzde 12 olarak değerlendirdi.

1006335-19205726-2560-1440.jpg

İbrahim Selçuk ayrıca, 35 puanla dördüncü sırada bulunan Beşiktaş’ın şampiyonluk şansını da yüzde 8 olarak gösterdi.

İlgili Haberler
Omerovic: Konyaspor’u hak ettiği yere getireceğiz
Omerovic: Konyaspor’u hak ettiği yere getireceğiz
Fernando Santos ve futbolculardan Hadziahmetovic'e ziyaret
Fernando Santos ve futbolculardan Hadziahmetovic'e ziyaret
Galatasaray'ın önünü kim kesmek istiyor? Dursun Özbek bunu nereden biliyor?
Mourinho takımları haraca bağlamış. Aldığı tazminatlar 'yok artık' dedirtti
Yüksel Yıldırım: Ryan Kent, Joshua King ve Miha Zajc'ı istedik
Yüksel Yıldırım: Ryan Kent, Joshua King ve Miha Zajc'ı istedik
Murat Kurum 4 saniyede 2 gaf yaptı: Beşiktaşspor ve Hasan At
Sivasspor'dan Premier Lig'in yolunu tutan Yunus Emre Konak ilk haftasında sezonu kapattı
Son Haberler
Baklan Uraloğlu yeni YHT’nin bitiş tarihini açıkladı Gündem
Baklan Uraloğlu yeni YHT’nin bitiş tarihini açıkladı
Omerovic: Konyaspor’u hak ettiği yere getireceğiz Spor
Omerovic: Konyaspor’u hak ettiği yere getireceğiz
Ege Denizi'nde deprem Gündem
Ege Denizi'nde deprem
Dünya 'deli' devlet başkanının ziyaretini konuşuyor Dünya
Dünya 'deli' devlet başkanının ziyaretini konuşuyor
Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini Süper Lig'de buldu Spor
Fenerbahçe İsmail Yüksek'in alternatifini Süper Lig'de buldu
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybetti Gündem
Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybetti
Özgür Demirtaş'tan Hülya Avşar'a ters köşe yapan öneri. Hülya Avşar zenginlikten dert yanmıştı Gündem
Özgür Demirtaş'tan Hülya Avşar'a ters köşe yapan öneri. Hülya Avşar zenginlikten dert yanmıştı